水電裝修預約滿到年末　Q4工程發包成長近4成

叫修媒合平台「Tasker找師傅」今（18）日公布調查數據顯示，多數民眾會想要在年前完成裝潢及水電修繕，因此在10月至農曆年前的旺季期間，物料與水電零件的價格會因供不應求而調漲，工班費用也會因需求大增有些微調整。Tasker找師傅品牌公關陸皓婷表示，據Tasker找師傅站上平均報價數據，預估這波需求潮可以創造6,000萬商機，同時也提醒民眾若有居家修繕、水電維修等需求，可以提前規劃，尤其是想要趕在年前入住新家的購屋族，更是要趕緊著手聯繫。
台灣每年10月起為水電、裝修產業旺季，主要原因為上半年已購新屋者多數都會希望在過年前能入住，以及想要對老屋進行翻修的民眾，也會考量傳統習俗選擇趕在年底前完工，因此每年第四季開始，水電與裝潢師傅就會呈現供不應求的狀態，更常常發生師傅為幫客戶趕工到半夜，但依舊做不完的狀況，據Tasker找師傅數據顯示，水電、裝修發案量自第二季起穩定成長，漲幅約4成。
然而，水電、裝修旺季尚未結束，清潔旺季緊接而來，Tasker找師傅觀察發現，農曆年前兩個月站台內清潔案件量會比過往增加近3成，推測原因為多數民眾剛完成裝修，希望能盡早入住而產生的清潔需求，再加上過年大掃除季，使得清潔師傅的需求一路延燒至農曆年前。
對此，Tasker找師傅特別提醒，以油漆粉刷與牆壁、天花板、地板相關工程、電線工程、衛浴裝修為第四季需求量大增的工程項目，若有需要的民眾應盡早規畫、聯絡師傅。有感於民眾在旺季期間常常找不到師傅，媒合平台提供民眾「水電需求發案平台」，只需要在Line@上輸入需求與地區，30秒就可以完成發案，更可以在3分鐘內收到師傅的報價與回覆。
為迎接即將到來的需求旺季，該平台自今年9月起合作師傅已超過7,000位、服務範圍遍及全台，更祭出30萬好禮來補貼消費者，即日凡透過Tasker找師傅Line@帳號進行叫修，並在案件結束後給予該案件評價、留下叫修前後對比的照片，就有機會獲得萬元現金、Dyson系列家電及石頭掃地機器人等多項好禮。
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