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快訊／本土確診+44846！死亡個案增33人　境外移入38例

▲指揮中心發言人莊人祥，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-10-18 14:03:012022-10-18 14:04:16

中央流行疫情指揮中心今天（18日）宣布，本土新增44846例COVID-19確診病例，另外38例境外移入、33例死亡個案。

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▲指揮中心表示，本土新增44846例確診。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，本土新增44846例確診。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之44,846例本土病例，為20,919例男性、23,908例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,920例)，臺中市(5,835例)，高雄市(5,375例)，臺北市(4,504例)，臺南市(3,902例)，桃園市(3,893例)，彰化縣(2,587例)，屏東縣(1,551例)，雲林縣(1,163例)，新竹縣(1,036例)，苗栗縣(996例)，嘉義縣(972例)，宜蘭縣(861例)，南投縣(849例)，新竹市(836例)，嘉義市(671例)，基隆市(633例)，花蓮縣(587例)，臺東縣(320例)，金門縣(185例)，澎湖縣(141例)，連江縣(29例)。

指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為18例男性、15例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月22日至10月15日，死亡日期介於10月8日至10月15日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增38例境外移入個案中，為21例男性、17例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自新加坡(3例)，印尼、德國及越南(各1例)移入，另32例感染國家調查中。入境日期介於今年9月18日至10月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,821,127例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,560,802例排除)，其中7,257,592例確診，分別為35,832例境外移入，7,221,706例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,994例COVID-19死亡病例，其中11,978例本土，個案居住縣市分布為新北市2,471例、臺北市1,341例、臺中市1,225例、高雄市1,134例、桃園市916例、臺南市891例、彰化縣675例、屏東縣483例、雲林縣370例、南投縣367例、苗栗縣325例、嘉義縣296例、基隆市265例、宜蘭縣257例、花蓮縣208例、新竹縣200例、嘉義市194例、臺東縣163例、新竹市138例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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