電金點火！台積電領軍上攻 台股收復萬三、終場漲158點
受到美股大漲激勵，台北股市今（18）日開高走高，早盤最高一度漲177點，終場漲158點，收在13124點，漲幅1.22%，收復萬三大關，成交金額1980億元。權值股台積電終場漲10元，收在407元，漲幅2.5%。而今日盤面焦點為金融股、航運、IC設計、塑膠與網通族群。
晶圓代工龍頭、權值股台積電終場漲10元，收在407元，漲幅2.5%。同樣為晶圓代工，聯電漲1.3%，收在38.25元。世界先進跌1%、力積電漲1.3%。其他重要電子股，如聯發科漲1.7%，收在588元。鴻海今日科技日登場，但股價相對弱勢，跌逾1%，來到103.5元。其他，華碩、宏碁、友達、旺宏漲1到2%，緯創、南亞科、英業達相對弱勢，跌幅1%上下。
而今日盤面焦點為金融股，富邦金漲近4%，台新金、兆豐金、中信金、國泰金、永豐金、新光金都漲逾1%。航運股表現回神，其中長榮、陽明與萬海分別漲0.7%、3.1%與3.2%。至於IC設計，敦泰漲逾4%，晶豪科與虹冠電漲2%以上，其他，矽統、力旺、太欣、聚積漲超過1%。網通也表現不俗，星通、中磊、凌網、智邦漲2%多。塑膠族群也紅通通，台聚、南亞漲3到4%，華夏、恆大、台化、國喬、台達化、亞聚、台苯都漲2%以上。