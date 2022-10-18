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章廣辰密遊許光漢缺席金鐘　盼「死亡之組」中殺出重圍

▲《華燈初上》的章廣辰在金鐘男配角獎落入死亡之組。（圖／歐舒丹提供）
▲《華燈初上》的章廣辰在金鐘男配角獎落入死亡之組。（圖／歐舒丹提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-10-18 19:00:00

章廣辰以《華燈初上》入圍第57屆金鐘獎男配角，與劉冠廷、吳慷仁等人競爭，因和許光漢、宋柏緯的歐洲工作行程撞期典禮，章廣辰無法出席，透露頒獎時可能已經入睡，會忐忑入眠，等隔天開獎。而「花達CP」的搭檔劉品言在日前聯訪時表示，相當遺憾章廣辰無法出席，還忍不住直呼：「可以現場連線阿達嗎？」

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▲章廣辰承諾若得獎回來會辦派對，請大家來吃吃喝喝。（圖／歐舒丹提供）
▲章廣辰承諾若得獎回來會辦派對，請大家來吃吃喝喝。（圖／歐舒丹提供）
章廣辰劇中飾演憨傻刑警，傻氣背後卻有不可告人的祕密，精湛演技讓人眼睛為之一亮，此回金鐘獎是他演藝生涯中首次入圍，坦言：「很榮幸，但告訴自己保持平常心、持續學習、再接再厲。」雖然當日不能出席金鐘獎頒獎典禮，章廣辰說：「雖然不在，但還是希望自己能拿獎！」 

▲《華燈初上》男配角章廣辰、女配角劉品言一起入圍金鐘獎。（圖／百聿數碼）
▲《華燈初上》男配角章廣辰、女配角劉品言一起入圍金鐘獎。（圖／百聿數碼）
談起接演《華燈初上》拍攝過程，章廣辰表示：「每一場戲都很印象深刻也都很難，因為角色反差，前期不能透露出任何疑點，當大家最後知道兇手時，才恍然大悟，這個詮釋過程、模樣都得要拿捏精準。」 

章廣辰表示自己已準備好得獎感言，「感謝身邊的家人朋友、同事們」，更承諾若得獎回來會辦派對，請大家來吃吃喝喝。近日他也接下護理品牌大使，對於未來規劃，章廣辰期許自己對幕前幕後的工作都能越來越熟，也有意朝製作、劇本甚至導演方向學習。

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