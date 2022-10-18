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YouTube取消4K付費實驗！非付費會員也能爽看　網友吐槽

▲YouTube取消4K付費實驗，現在所有會員都可用4K畫質收看。(圖／記者周淑萍攝)
▲YouTube取消4K付費實驗，現在所有會員都可用4K畫質收看。(圖／記者周淑萍攝)

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-18 16:26:32

以免費觀看大受歡迎的YouTube，在2019年底推出Premium訂閱方案，個人月繳179元，就可享有無廣告、背景播放等更多功能。近來YouTube為了推廣Premium訂閱，除了對免費會員塞入更多廣告，還試著實施4K付費實驗，必須訂閱付費才能用4K畫質收看。不過YouTube已在官方推特表示，正式取消行動應用4K付費實驗，恢復為人人皆可用4K收看，但網友並不領情，直言對於用手機觀看的人來說，畫質是不是4K其實沒那麼重要。

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YouTube為了吸引更多人訂閱Premium方案，近期頻頻實驗怎麼做才能讓消費者買單，像是在非會員的影片中塞入更多廣告，受不了的人就會付費選擇「無廣告」觀看體驗；或是針對少數會員開啟行動應用4K付費實驗，如果沒有付費的會員就不能用4K畫質收看。廣告測試已在9月完成，而YouTube稍早也在官方推特表示，4K付費實驗也已經取消，現在所有會員都能觀看4K。

不過網友並不看好付費看4K的誘因，除了現在有提供4K畫質的影片很少之外，如果是在手機、平板上收看，其實很難感受到4K與1440p的差異，有網友認為：「大部分使用者還是以手機觀看，是不是4K我是覺得沒那麼重要」，因此很難吸引用戶為了4K而訂閱。而YouTube取消測試是暫時性或永久性不得而知，但以影音未來發展趨勢來看，4K畫質限制早晚還是可能上路。

▲對於6吋手機來說，其實很難感受到1440p與2160p的差異。（圖／手機截圖）
▲對於6吋手機來說，其實很難感受解析度1440p與2160p的差異。（圖／手機截圖）

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