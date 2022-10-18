王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」卻未盡義務 衛福部回應了
國民黨台北市議員王鴻薇今（18）日爆料，控訴高雄市長陳其邁民國73年就讀中山醫學院醫學系申請公費，至今仍未盡服務義務，衛福部依法應該向陳追討相關費用及罰款。對此，衛福部回應，陳雖為教育部培育的公費生，但已於87年償還所受領的公費，並依教育部規定已免除服務義務。
王鴻薇指出， 陳其邁於民國73年獲得公費醫學生補助，民國80年畢業，依照「行政院衛生署公費醫師培育及分發服務實施簡則第九點」，醫學系公費學生畢業後的服務年數為6年，但陳畢業後隨即念碩士，並擔任自己父親陳哲男辦公室主任，後選上立委，一路從政至今，時序看來根本不可能從事義務服務，王也說衛福部依法應該向陳其邁追討相關費用及罰款。
對此，衛福部說明，陳其邁醫師是教育部培育的公費生，經查已於87年償還所受領的公費，並依教育部規定已免除服務義務。
衛福部解釋，公費醫師制度是從64年開始實施，81年以前培育機關為教育部，82年迄今培育機關包含衛福部及退輔會，公費醫師應依各培育機關的規定，接受分發、訓練及服務，期盼藉由提供醫學生公費補助，於其畢業後分發至醫師人力不足地區，或者醫師人力羅致有困難的科別服務，達成均衡醫師人力資源目的。