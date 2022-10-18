習近平將邁第3任　世維會籲立即檢討維吾爾政策

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世維會指出，在習近平的兩個任期內，數百萬維吾爾人被任意關押至集中營，遭受酷刑、性及性別暴力、強暴、面對營養不良和極度不衛生的條件。在整個東突厥斯坦地區，維吾爾人進一步遭強迫勞動、節育政策、家庭分離，文化及宗教場所及建築也受到破壞。
世維會表示，即使過去幾個月裡，東突厥斯坦承受的鎮壓也沒有緩解跡象。在嚴厲的封鎖下，許多受影響的維吾爾公民失去食物及藥物等基本資源，維吾爾人紛紛在社群媒體上尋求協助。缺乏這些必需品，據報導20多名維吾爾人因飢餓或缺乏醫療協助喪生。
世維會說，中共對維吾爾人的種族滅絕政策對維吾爾人的未來產生嚴峻影響。除了嚴重的跨世代創傷外，相關數據顯示，未來20年內，將減少數百萬名維吾爾人出生。
世維會表示，習近平的政策除了對維吾爾族人的生存造成破壞性影響外，還使中國與世界其他國家的關係變得緊張。面對暴行，這些國家越來越敢說敢言，並正在落實向中國政府追究責任的政策。政策不僅會傷及第一線該負責的人，也必將對整個中國社會產生影響。
面對這些暴行，以及對維吾爾人及中國社會造成的持續性嚴重影響，世維會呼籲中國共產黨內部進行改革，並立即結束這些暴行，無條件釋放所有被任意拘留者，及廢除在東突厥斯坦的強迫勞動制度。
聯合國人權理事會（UNHRC）6日針對新疆人權狀況辯論決議草案進行表決，中國、巴基斯坦、卡達及烏茲別克等19國投票反對，印度等11國棄權，17票贊成，使西方國家共同提出的這份決議草案胎死腹中。(編輯：黃自強)1111018