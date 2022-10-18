媽媽失言風波！Ella首露面淚崩批母：這就是霸凌

女星小禎（胡盈禎）日前和閨蜜佩甄、關穎和王思佳一起聚餐，並在臉書PO出四人合照，不過身高174公分的她，在姊妹淘中顯得高人一等，豈料女星Ella的媽媽竟然留言「小禎應該不是人妖吧」，遭到網友圍剿起底身分，Ella在第一時間立刻道歉，小禎也馬上回應Ella媽的留言，展現高EQ。而Ella今（18）日出席公益記者會，也是在媽媽失言後「首度露面」，被問及此事，她也表示「我當下就打給媽媽教訓她，告訴她事情嚴重性」。
針對媽媽在網路上失言，脫口「小禎應該不是人妖吧」，Ella今日也表示，當下知道的時候，就馬上打電話教訓媽媽，「告訴她這個東西的嚴重性，這樣很不妥。這就是酸民，這就是霸凌，這件事也讓媽媽學到教訓，讓她知道這是什麼感受」，也透露這樣媽媽也能知道她女兒在這個環境會遇到的壓力，「因為這是她從來不會感受到的，我希望她可以永遠記在心裡面」。
Ella坦言，其實自己也百思不得其解為何媽媽要這樣，不知道她心態是什麼，但也不想再追究，「我只是覺得『你有必要寫這個東西嗎』，我已經狠狠教訓過了，她也知道事情嚴重性，她也很愧疚，一來對小禎很抱歉，二來她覺得這對我造成一些影響，所以我相信她以後會更加小心」。
不過，Ella也有透露媽媽事後愧疚到睡不好，但Ella也說「睡不好是應該的，我也睡不好」，更感謝小禎的體貼，「小禎真的很溫暖、體貼，她知道因為我媽是一般人，面對這樣的事情一定會有巨大的壓力，也不想事情被搞得很大，所以笑笑的帶過，很謝謝她有這份體貼，可是不能因為她這個體貼，我媽就好像對這件事輕浮，我覺得這件事很嚴重，要永遠記住」。
而今在記者會上，也播放了Ella以說書人身份，錄製「孤老童話」的宣傳影片口白，她看完獨居長輩影片後，數度淚崩，很心疼獨居長輩的孤單，也透露自己最怕聽到長輩說「我老了，我沒用了，你們都不要我了」，講完又潰堤，「我爸曾經說過這句話，因爲我爸手受傷斷掉，他曾經講過『爸爸就是一隻手，所以你們看不起我』，我聽了就很傷心，覺得你怎麼會這樣想」， 語畢再度落淚，不過她也透露爸爸心態已經好很多，還會跟孫子開玩笑說「阿公的手在冰箱」，最後她也把哭的原因推託給「天氣冷，特別有感觸」。（編輯：郭佩蓉）