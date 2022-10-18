市場震盪宜「股債各半」　股市可關注6大產業

我是廣告 請繼續往下閱讀
「中國」則受新冠疫情政策反覆、極端氣候與房地產市場收縮等影響，經濟恢復不如預期；「新興市場」也需投資人特別留意，當Fed積極升息，「新興市場」在股市發展上相比於成熟市場較為不利，其中又以位在俄烏戰爭熱區的「新興歐洲」衝擊較大，故對中國、歐亞新興市場持較為「保守」的立場看待。
觀察全球第四季股債市場，股市方面，在Fed鷹派升息態勢及上述第四季歐美時節背景中，建議投資人可關注六大產業，包括升息環境下具營運優勢的「能源」、「工業」與「金融」等相關產業，由節慶題材所帶動之「核心、非核心消費」產業，以及因升息已持續一段時間，歷經大幅修正的「資訊科技」類股，有望浮現投資機會。
另外，關於債券市場，在Fed連續升息下，美債殖利率攀升，加上美元仍強勢，使得新興市場貨幣貶值且不利於新興債市發展；另一方面，升息循環逐步進入尾聲，也為中長期債券投資帶來機會，國泰證券建議投資人，可多關注「投資等級債」相關標的，並避開受殖利率升高而影響的「高收益債」及美元計價的「新興市場債」，以減少不必要的損失。
國泰證券表示，2022年末是市場消息紛亂後的關鍵轉變時機，建議投資人應多加觀察全球局勢的變化，避免過於保守的思維，找尋投資契機。同時也建議投資人不妨可多加利用國內券商提供之「複委託」海外投資功能，利用便利投資管道與優惠服務來調整投資布局，為理財做更詳盡的規劃。