方郁婷誤認張孝全是ABC！搭檔男神陳昊森被同學羨慕
《罪後真相》的「父女」張孝全、方郁婷一起角逐第59屆金馬獎男主角、女配角，今（18）日方郁婷受訪透露，和張孝全、陳昊森兩大男神合作，「媽媽的朋友都羨慕我和張孝全演戲，我的朋友都是羨慕可以和陳昊森拍。」問她誰比較帥，方郁婷嘴甜：「當然我爸！」
陳昊森詮釋重刑犯，受訪時表示開拍前花了2個月準備，盡量把自己放在不舒服的狀態，例如關在房間、獨自流浪，想像角色孤獨感，「我一直想打破角色長得漂亮、好看的形象，這次妝感、頭髮幾乎沒有特別造型，每次開拍前，我還會摸一摸地板，把自己弄髒，服裝組都會瞪我。」
片中他挾持飾演名嘴的張孝全，有一場和張孝全在廢棄泳池的爭執戲，他格外戰戰兢兢，因為要踹倒對方還要揮拳，起初不敢真打，沒想到張孝全豪爽說：「沒關係，你就打下去！」張孝全解釋，那場戲陳昊森的情緒很激動，如果還要顧慮收手會影響表演，加上狀態並不危險，所以請他放心打，隨後幽默補充：「如果他是拿鐵鎚，我就不會這樣講了。」
方郁婷回憶第一天見到「孝全爸爸」完全傻眼，除了本人比想像中高壯，好膚質更是令她印象深刻，「而且我一直覺得他是ABC，對他狂講英文。」下戲之後張孝全也不難親近，方郁婷說：「他會關心一下我在學校學什麼。」不過印象最深的還是張孝全很溫柔，對戲說錯台詞一律包容。《罪後真相》10月28日全台上映。