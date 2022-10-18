新竹肉品市場更新設備後閒置 周江杰批：浪費公帑

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周江杰指出，根據新竹審計室針對110年度新竹縣總決算提出的審核報告，新竹肉品市場股份有限公司為改善屠宰環境暨符合屠宰衛生及環保需求，於105年間向農委會申請補助辦理電宰設備更新工程，106年8月相關設備更新工程完工後，再於108年新辦屠宰設備增設案，增加大型猪屠宰動線，及新設冷藏庫、擴增卸貨平臺，109年6月完成驗收，上述設備建置金額總計2029萬餘元。
審核報告中也指出，新竹肉品市場後來陸續辦理申請屠宰場登記證書變更登記，因動植物防疫檢疫局審查意見修正及多次辦理試運轉會勘結果，現場仍有多處與核定設施設備配置圖不符，及其他未符屠宰場設置標準之情形，須重新調整設置，再次修正營運計畫書及辦理會勘認定，到截至110年底止該公司仍未取得屠宰場（變更）登記證書，上述屠宰作業改善設施設備自106年8月完工迄110年底止已逾4年，遲無法啟用運作，呈現長期閒置狀態。
肉品市場說明，中央於民國109年12月15日發布「屠宰場肉品衛生安全管制系統實施及驗證作業要點」，以推動屠宰場現代化和畜產品冷鏈物流，為符合上述法規要求，市場接受農委會的補助和輔導將兩條屠宰線合併成一線，持續改善設施設備。