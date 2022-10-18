2022金片子大賽總獎金百萬　林心如、柯孟融出任評審

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本屆參賽作品囊括多元題材，亦有許多知名影人參與演出：金鐘視后劉瑞琪出演《苦瓜》提名最佳女演員，金鐘迷你女配黃瀞怡（小薰）則飾演桀驁不馴的女兒；《角頭》系列億萬票房男星吳震亞在《兄弟之間》展現好身手入圍最佳男演員；資深藝術家林鉅在《大雨無久落》中以父親角色入圍最佳男演員。此外，金鐘視帝屈中恆、台北電影獎最佳女配角百白、北影非常新人洪毓璟與胡智強、演員周厚安、謝沛恩等，皆在本屆參賽作品中展現精湛演技。而《她的聲音》講述在冷酷的城市，母子對立的關係卻展現暗藏的溫柔，強勢入圍4大個人獎，成為最大贏家；《墨鏡》充滿青春愛情熱力，入圍最佳導演、攝影、美術設計；《苦瓜》片中的晚餐戲碼張力十足，入圍最佳女演員、最佳導演、最佳剪輯。特別獎入圍部分，最佳動畫獎競爭激烈，《Stryker：先鋒任務》完美的動作及特效，呈現刺激戰鬥過程。
擔任《孤味》、《罪後真相》等多部電影監製的吳明憲表示在評選過程中，有很多短片在概念的呈現、拍攝手法與表演上都具有發展長片的潛力，這些作品未來都會是發展更多機會的參考，並舉例：「《孤味》我就是看到許承傑導演非常成熟的一個短片作品，所以投資了他的長片，這部片也幫陳淑芳阿姨拿到金馬獎女主角。」比爾賈認為在技術與器材普及的狀況下，創作者的起心動念和持久的爆發力將會是短片成功與否很重要的因素；曾英庭則在評選過程中看到年輕創作者的活力、點子、創意和腦洞大開，大呼非常過癮，他提醒創作者：「短片創作最重要的是劇本，劇本的打磨可以再更加用心。」
談到本屆參賽作品，柯孟融透露評審會議有許多不同意見的討論，競爭相當激烈，也讓他看到很多台灣在地的創作能量，他感動地說：「很高興看到創作者的熱情，同時也再次提醒自己記得這些熱情！」鄭芬芬稱讚本屆參賽作品讓人驚艷，她建議：「選擇題材的時候，要把觀眾放在心裡頭，多想一步也許就會改變你說故事的方式和內容。」評審夏紹虞認為：「每一個人、每一個作品，都是一個靈魂，所以我們擔任評審就是盡量不要辜負大家的熱忱，會盡量不要漏掉任何可能性。」他鼓勵創作者不要太妥協，可以做一些更瘋狂的作品。
「2022金片子大賽」入圍影展將於11/5(六)-11/14(一)在台北市電影委員會YouTube頻道線上播出，藉由影展讓更多觀眾搶先看見優秀且充滿活力的入圍作品，影展期間舉辦「觀眾票選獎」活動，獲選作品將獲得由正成集團提供的最新GoPro HERO 11 Black （單價17,500元），而觀眾只要收看影片後至「金片子大賽」臉書粉絲專頁投下神聖的一票，也能有機會抽中GoPro HERO 11 Black（共3名）。入圍影展期間，金片子大賽代言人林柏宏也將出席「釀電影」IG線上客座主編活動，親自回覆影迷提問，敬請期待！2022金片子大賽頒獎典禮由三金典禮最佳主持人黃子佼連莊擔綱，將於11月22日於双融域舉行，更多活動最新消息，請鎖定「金片子大賽」粉絲專頁。（編輯：楊穎軒）
【2022金片子大賽入圍名單】
一般獎共入圍19件作品：
《One Way Ticket》、《Stryker：先鋒任務》、《大雨無久落》、《王鴻遠與陳俊凱》、《兄弟之間》、《外地》、《再見 再見》、《她的聲音》、《老鼠》、《苦瓜》、《哭聲》、《浮游》、《啟靈遊記》、《啪嗒》、《趁熱飲湯》、《跳火圈》、《墨鏡》、《學生製片》、《幫我一個忙》
個人獎項入圍：
最佳導演： 《王鴻遠與陳俊凱》林世菁；《兄弟之間》謝惠菁；《苦瓜》錢檸；《墨鏡》黃式佳
最佳男演員：《Life Stream》李慕恩；《大雨無久落》林鉅；《兄弟之間》吳震亞；《跳火圈》張凱福
最佳女演員：《再見 再見》張寧；《她》陳映如；《她的聲音》謝淑文；《苦瓜》劉瑞琪
最佳劇本獎：《兄弟之間》謝惠菁；《她的聲音》蔡俊彬；《幕幕》黃嗣軒
最佳攝影獎：《她的聲音》林龍吟；《浮游》譚喬綸；《墨鏡》劉行；《學生製片》蔡宜倫
最佳美術設計獎：《她的聲音》張重生；《食髓花》周孟辰；《墨鏡》王頎
最佳音效獎：《Stryker：先鋒任務》有事製作；《啟靈遊記》廖邦儒；《無⇄名》黃雅農、黃至嘉；《跳火圈》潘諺哲
最佳剪輯獎：《外地》郭柏云；《再見 再見》李育昇；《苦瓜》余承峰；《啟靈遊記》吳秉樺
特別獎入圍（包括最佳動畫獎及為鼓勵18歲以下年輕創作者設立的最佳潛力獎）：
最佳動畫獎：《Stryker：先鋒任務》；《One Way Ticket》
最佳潛力獎： 《漠視即霸凌，後悔當初行》；《沒有人看過的書》