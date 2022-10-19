美股連二日收高！台股早盤平盤震盪　台積電下跌5元

美股18日4大指數連續第二天收高，日韓股市今（19）日微幅上漲1%內，港股則上漲約1.8%。台北股市早盤平盤震盪，最低下探13068點，最高翻紅來到13134點。權值股台積電早盤下跌5元，來到402元。其他重要電子股指數分歧，聯電上漲1.18%、聯發科下跌0.17%、鴻海漲近1%。今日盤面焦點為太陽能族群紅通通，聯合再生上漲3.06%，國碩、倉和漲逾2%，二極體相關概念股漲勢強勁，誠創大漲約7%，元宇宙概念股齊揚，ABF載板三雄持續反彈。
美股19日道瓊指數上漲337.98點，漲幅1.12%，收在30523.80點。那斯達克指數上漲96.60點，漲幅0.90%，收在10772.40點。標普500上漲42.03點，漲幅1.14%，收在3719.98點。費城半導體上漲9.30點，漲幅0.42%，收在2,220.96點。
台北股市早盤平盤震盪，最低下探13068點，最高翻紅來到13134點。權值股台積電早盤下跌5元，來到402元。同樣是晶圓代工的聯電上漲1.18%，來到38.7元，世界先進與力積電分別上漲1.27%及0.67%。其他，聯發科下跌0.17%，鴻海漲近1%，來到104.5元。
另外，南亞科、旺宏、宏碁、日月光下跌0.76%至2.33%，華碩、緯創、日月光、大立光漲約0.19至0.85%多。
今日盤面焦點為太陽能族群紅通通，聯合再生上漲3.06%，國碩、倉和漲逾2%，茂迪、安集漲逾1%；二極體相關概念股漲勢強勁，誠創大漲約7%，大中、德微漲逾2%；元宇宙概念股齊揚，祥碩、凌陽創新、世芯-KY、揚明光漲約2至4%；ABF載板三雄持續反彈，欣興、南電、景碩漲約1至3%。