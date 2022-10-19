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美國期中選舉倒數　拜登再打墮胎權牌

▲美國總統拜登18日參與華府民主黨全國委員會活動，試圖再次將選戰焦點轉移到婦女墮胎權。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登18日參與華府民主黨全國委員會活動，試圖再次將選戰焦點轉移到婦女墮胎權。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-10-19 09:07:27

（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）距離美國期中選舉投票日僅剩下3周，美國總統拜登今天試圖再次將選舉焦點轉到墮胎權議題，承諾若所屬的民主黨能在國會取得足夠席次，將推動婦女墮胎權保障法制化。

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美國期中選舉即將在11月8日舉行。不少民調顯示，民主黨可能將失掉聯邦眾議院多數黨優勢；參議院目前的民主、共和陣營均半態勢也可能遭到共和黨突破。

拜登（Joe Biden）今天利用華府民主黨全國委員會（Democratic National Committee）活動，試圖將選戰焦點再次轉移到婦女墮胎權。他警告，若共和黨在參眾兩院贏得多數席次，將帶來嚴重後果。

他向選民喊話表示，最終決定權不在法院，不在國會中的極端共和黨人，而是「取決於你」。

美國最高法院於1973年1月22日對「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）作出歷史性裁決，保障婦女墮胎權。但這項近50年的裁決案被最高法院在6月24日以以5票贊成、4票反對推翻，將墮胎合法性的問題交還各州決定。

拜登承諾若民主黨得以確保參眾兩院的控制權，「我提交給國會的第一個法案將是編纂『羅訴韋德案』，並在該案第一次裁決50週年之際，讓法案正式立法生效」。

雖然民主黨試圖將墮胎議題再次推上期中選舉焦點，但民調顯示，大多數民眾更關心經濟問題，尤其是持續飆漲的物價。

紐約時報（The New York Times）與謝納學院（Siena College）昨天公布的最新民調就顯示，26%受訪者認為經濟是美國面臨的最緊迫議題，18%民眾認為通貨膨脹最為重要，而認為墮胎權是首要問題的僅5%。（編輯：周永捷）1111019

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