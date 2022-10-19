市場「老大」白費力？新台幣早盤再貶破32元整數關卡
新台幣兌美元在市場「老大」中央銀行力守之下，雖然收盤保住「31字頭」，但今（19）日早盤貶壓依舊沈重，新台幣兌美元開升後隨即回貶，並再次貶破32元整數關卡，一度來到32.021元、貶值2.7分，目前在32.01元震盪整理。
受到企業公布財報利多激勵，美股收盤連2漲，道瓊工業指數上漲337.98點，漲幅1.12%，收30523.80點，標普500指數上揚42.03點，漲1.14%，收3719.98點，那斯達克指數揚漲96.60點，漲0.90%，收10772.40點。台股今日則以13096.35點、下跌28.33點開出後，一度下探13068.80點，之後翻紅，但漲有限，最高來到13155.62點，上漲30.94點，目前則漲10餘點。
國際匯市部分，美元指數跌破112，亞洲主要貨幣韓元今日早盤回升至1418.40兌1美元，日圓則在149.15兌1美元盤整，人民幣兌美元中間價來到貶值來到7.1105價位，離岸人民幣兌美元在7.214附近震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以31.99元、小升0.4分開出後，在台股無力及亞幣盤整之下，新台幣兌美元隨即再貶破32元整數關卡，一度下探32.021元，貶值2.7分，目前在32.01元震盪整理。匯銀認為，接下來就看美國金融市場如何表現，美股要有效止跌，才能止住外資不斷賣超台股匯出的壓力，而新興亞洲貨幣交投謹慎，投資人為美國進一步升息做準備，這將提高全球經濟衰退的風險。