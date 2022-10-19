打高端疫苗赴日受阻 黃珊珊：高端應協助PCR或出檢測費
新冠肺炎疫情在全世界逐漸趨緩，各個國家也逐漸對外開放國門。其中日本部分，只要入境旅客施打滿3劑疫苗即可入境，否則需檢附PCR檢測陰性證明。而台灣民眾日前施打的高端疫苗，日本方面並未列入認可名單，換言之若台灣民眾3劑疫苗中有施打高端疫苗，將需要額外進行PCR檢測。對此台北市長參選人黃珊珊今（19）日接受訪問時，提議應該由高端公司替前往日本的民眾進行PCR檢測，或為民眾支付3500元的檢測費用。
黃珊珊今日上午接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時，直言現階段要接種高端疫苗的民眾再多施打疫苗，或者出國要提供PCR檢測證明，是否就代表高端疫苗的保護力有問題？如果高端公司或中央政府認為高端疫苗的保護力沒有問題，是不是應該替前往日本的民眾出資3500的檢測費？
黃珊珊直言，這筆3500元的PCR檢測費，應該由高端公司負責支應，或者高端應該提供民眾PCR檢測的服務。「如果高端的疫苗不能讓民眾出國，自己（高端公司）是不是應該負點責任？不該讓打疫苗的人付。」黃珊珊說，目前只有日本這樣要求，但若未來其他國家也需要，高端公司是不是應該出面處理？
黃珊珊強調，接種高端疫苗的人約100多萬，只有部分會前往日本或者其他國家旅遊，既然數量有限，只要高端公司因應需求提出即可，且高端本身本來就有PCR檢測相關技術，因此如果自己替欲出國的民眾進行檢測，相信成本上也會減少許多。