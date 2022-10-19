陳時中座車違停、闖紅燈　蔣萬安批：不好的示範

有民眾向媒體爆料，民進黨台北市長參選人陳時中在前往勘災時，座車不僅闖紅燈，還違停在公車停靠區。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（19）日受訪批，副總統賴清德日前才參加交通安全月記者會，而陳時中卻連續違規，這不是一個好的示範。
尼莎颱風侵台期間，釀各地災情不斷。陳時中遭指控10/16前往勘災時，座車在內湖成功路五段為搶快闖紅燈，甚至違停於公車停靠區，北市警察局內湖分局獲報已舉發交通違規。消息一出，陳時中除主動認錯並承諾，罰單來就會立刻繳。於後陳時中競選總部也表示，已繳清共3900元罰鍰。
針對陳時中座車頻違規，蔣萬安今受訪表示，趕時間還是要注意安全，特別是下大雨更要注意交通安全。他還諷刺，副總統賴清德日前才參加交通安全月記者會，當副總統宣導交通安全重要性時，陳時中卻連續違規，「這真的不是一個很好的示範。–」
至於昨前往象山信義路5段勘災，蔣萬安也說，哪裡有需要他就到哪裡，昨北市議員徐巧芯、戴錫欽及在地里長反應，當天颱風導致大雨來襲，住戶受災情影響，並把相關影片給他看，邀請他去勘災。蔣萬安強調，該地屬於中央國產署，需要中央與地方協調，未來大雨來襲，如何避免發生土石崩落，因此才特別安排到現場勘災。