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51歲古天樂驚傳「神經全壞死」　本人親自說明身體狀況

▲古天樂驚傳被醫師診斷「神經已經全都壞死」。（圖／翻攝自古天樂臉書）
▲古天樂驚傳被醫師診斷「神經已經全都壞死」。（圖／翻攝自古天樂臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-19 11:39:542022-10-19 11:48:52

51歲香港男神古天樂出道29年，電影、電視劇產量超過百部，據傳有16億元新台幣身家，沒想到，近日傳出他的健康出狀況，被醫生診斷「神經全壞死」，令外界震驚。對此，本人昨（18日）在臉書發文親自說明。

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▲古天樂很照顧公司員工。（圖／資料照）
▲▼古天樂很照顧公司員工，私下也捐助上百間學校，是演藝圈慈善代表人物。（圖／NOWnews資料照、翻攝自古天樂臉書）
▲古天樂很照顧公司員工，私下也捐助上百間學校，是演藝圈慈善代表人物。（圖／NOWnews資料照、翻攝自古天樂臉書）
古天樂近年跨足幕後，至今投資、擔任製作人的電影已有30多部，他近來宣傳自製自演的新片《明日戰記》時，自爆某天拍完戲，整隻右手、右腳突然發生麻痺的狀況，還影響到睡眠品質，就醫後，醫生警告「你這太嚴重了！已經傷到神經了，你的神經已經全都（壞）死了」！

▲古天樂為科幻大片《明日戰記》投入很多心力。（圖／翻攝自古天樂臉書）
▲古天樂為科幻大片《明日戰記》投入很多心力。（圖／翻攝自古天樂臉書）
拍戲拍到一半的古天樂，先吃嗎啡止痛，硬撐到電影殺青才去開刀，目前恢復情況良好。古天樂PO文笑說：「今日突然收到好多問候關心，但又不是跟我講生日快樂！」接著要大家放心，稱新聞標題太聳動，澄清「我在訪問中是說幾年前醫生說『再不處理就神經壞死』」，他說幾年前完成手術，頸部加了鈦金屬，現在已經康復，幽默地說：「所以我之前才說我是鋼鐵造囉！」

貼文發布才半天，按讚數達3.8萬，大批粉絲除了為21日生日的古天樂送上祝福，也盼他保重身體，「古先生，幫人無數，一定會吉人天相，吉祥安康」、「好人一生平安！祝你身體健康」、「好好保重！我們都愛你」、「要照顧好自己」、「沒事就好了...我們知道你鋼鐵造的」、「看到新聞超傷心，真是好棒的消息，願古仔平安健康」、「不要太操勞」！（編輯：楊穎軒）

▲古天樂向粉絲抱平安。（圖／翻攝自古天樂臉書）
▲古天樂向粉絲抱平安。（圖／翻攝自古天樂臉書）

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