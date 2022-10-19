AKIRA自爆婚後與林志玲從不吵架　嘴甜讚妻：變得更漂亮

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至於家庭和新手爸爸的生活，AKIRA則相當樂在其中，他覺得兒子眼睛像志玲、鼻子像自己，也很享受餵奶、換尿布等育兒大小事，一點也不覺得辛苦，他還會上YouTube看育兒影片學習。如果遇到夫妻兩人都忙工作，則會請自己的媽媽和姊姊幫忙帶兒子，他說林志玲從未在教兒子過程中，表現出任何不耐煩或生氣的情緒。談到林志玲成為母親後與婚前最大的改變？AKIRA突然冒出中文稱讚妻子：「變得更漂亮。」他也進一步解釋，可能有些人擔心身材走樣，但其實為人母之後內心的力量使人變得更美麗。
AKIRA也談到最令他難忘的趣事，他透露林志玲一直非常認真學習日文，但因日文口語表達男女有別，林志玲曾經學他說「厲害」的日文給老師聽，把老師嚇了一跳，覺得男生的用法太過粗曠，不適宜女性，交代她千萬不能學老公講的日文，不禁令AKIRA莞爾一笑。
節目中準備給小孩抓周的禮物以及足球送AKIRA，讓他兒子滿月抓周儀式能派上用場，AKIRA現場抓了一個葫蘆，經李四端解釋葫蘆象徵「懸壺濟世」醫生，問他是否希望兒子未來當醫生？他表示，不設限兒子未來發展，盼小孩能自由發揮，「不過當醫生也很不錯」。至於最近新「國民姐夫」具俊曄人氣激增，AKIRA會不會感到有壓力？他也嘴甜表示，希望世界各地不同的姐夫都能來台灣，大家可以組成一團。