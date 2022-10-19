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陳其邁駁已還公費生學費　藍營再轟：從醫初衷攏是假

▲持續緊咬陳其邁公費生爭議，國民黨今召開記者會砲轟，陳其邁從醫初衷根本攏是假，除實習醫生外未曾執業從醫。（圖／國民黨提供）
▲持續緊咬陳其邁公費生爭議，國民黨今召開記者會砲轟，陳其邁從醫初衷根本攏是假，除實習醫生外未曾執業從醫。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-19 12:09:322022-10-19 12:11:02

台北市議員王鴻薇昨指控高雄市長陳其邁，當年身為中山醫學院公費生，拿資源卻未履行行醫義務。陳其邁則出面反駁，他20多年前就返還醫科公費生學費，並強調「從醫的初衷從沒改變過」。對此，國民黨今（19）日再開記者會砲轟，陳其邁從醫初衷「根本攏是假」，除實習醫生外未曾執業從醫，醫師市長根本是「欺世盜名」。

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國民黨今召開「從醫是假從政是真！爆陳其邁『醫師市長』欺世盜名」記者會，台北市議員王鴻薇表示，陳其邁一被爆料，竟敢說自己從醫初衷？翻開陳其邁履歷，碩士沒畢業，就去父親陳哲男立委辦公室當助理，此後更當過地下電台負責人、立委、市長與行政院副院長，可以說此後平步青雲一路從政，「當醫生這件事情，早就丟到九霄雲外，一個連偏鄉服務都不願意的人，出來跟人家談什麼從醫初衷。」

王鴻薇也痛批衛福部幫陳其邁護航，看到民進黨就跪下。她進而指出，一、陳其邁80年畢業，當時主管機關不是衛福部而是教育部；二、根據後來接手的衛生署規定，未服義務要還錢，但未完成規定的服務年限，就不得領回醫師證書正本，所以還錢不代表解除了服務義務。

王鴻薇強調，根據行政院衛生署公費醫師培育及分發服務實施簡則第23點指出，公費畢業生經醫師考試及格領取醫師證書者，於未依本簡則規定完成服務義務前，其醫師證書由本署保管，作為履約之保證。第24點則規定，不履行其服務義務者，除依第23點規定辦理外，並應依其未服務之年數除以應服務年數之比例償還其在學期間所享受之公費，就是要賠錢也要服務，否則不得領回醫師證書。

此外，王鴻薇也說，副總統賴清德還說陳其邁是少有的醫師市長，「根本就是膨風，陳其邁在長庚醫院是當實習醫師，當時根本還沒畢業」。她進一步質問陳其邁，除當實習醫生，有出來執業過？整天把醫生標籤往臉上貼，根本從醫是假，從政才是真。

國民黨文傳會副主委練鴻慶則批評，陳其邁本來就家境不錯，唸中山醫學院申請公費，阿嬤還跟他說要給他錢叫他去唸，且家族出了很多醫生。他提到，陳其邁過去就被質疑，2000年35歲就能和助理集資2千萬，投資未上市的「網虎國際」公司股票，甚至自己買多少股都不知道，這樣的人佔據社會資源，罰金當然付得起，但有錢就是老大？

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