Apple TV 4K喊「嘿Siri」就能操作！3大亮點眾驚呆：黑馬

我是廣告 請繼續往下閱讀
新一代以A15仿生晶片為核心，讓此裝置更加強大、能源效率也更高。CPU 性能與前一代相比最快可達 50%，帶來更敏銳的反應、更快的操作功能，以及更活潑的 UI 動畫。GPU 性能與前一代相比速度最快可達 30%，提供更流暢的遊戲體驗。另除杜比視界外，Apple TV 4K現在也支援 HDR10+，將豐富的視覺品質拓展到更多電視上，1:1實現影像創作者所想要呈現的，令人瞠目結舌的細節和絢麗色彩。使用者可以透過杜比全景聲、杜比數位 7.1 或杜比數位 5.1 環繞音效，享受音響效果宛若身歷其境的家庭劇院體驗。另外，也可透過Apple TV app也有超過10萬部供購買或租借的電影和影集，達到在家就能享受電影級的享受。
亮點2：與Apple生態系統無縫整合
Apple旗下3大娛樂服務這次也毫無保留地全都登上Apple TV 4K，主打「將整個Apple生態系統搬進客廳」。
- Apple Music：透過 Apple TV 4K 提供內含超過一億首歌的歌曲資料庫、專業編排的歌單，以及各式音樂MV。除了有自動播放、即時歌詞等功能外，還搭配Apple TV 4K杜比全景聲的沉浸式「空間音訊」，讓使用者體驗最尊榮的音樂饗宴。
- Apple TV+：透過APP提供的影集、電影、紀錄片等等，超過10萬部供購買或租借的電影和影集，達到在家就能享受電影級的享受。
- Apple Arcade：每週上架新作和重大內容更新，且無廣告和 app 內購買。玩家可以使用人氣遊戲控制器暢玩《NBA 2K23 Arcade Edition》和《Jetpack Joyride 2》等熱門作品、《鬼靈精大腳怪》等長期備受喜愛的遊戲，以及加入全新多人模式的《Warped Kart Racers》。
現在使用Apple TV配戴Airpods時，使用者可以說聲「嘿 Siri」展開搜尋，享受無需動手便能控制 Apple TV 的便利！今年秋季隨著tvOS的推出迎來多項功能，其中也包含Siri的更新，而且只要用 Siri Remote 並詢問「我該看些什麼？」使用者便能取得專屬建議。另，Apple TV 上「iCloud 共享的照片圖庫」讓所有家庭成員都能一同在大螢幕上欣賞大家的照片。Apple TV 4K 的跨裝置連接功能也將讓開發者得以在 iPhone 和 Apple Watch 上的 app 與 Apple TV 之間，帶來整合的個人化體驗。
除此之外，用戶們繼續享有「同播共享」功能，只要在 iPhone 或 iPad 上開始 FaceTime 通話，並於 Apple TV 上觀賞電視節目或電影，即可保持完全同步；透過共享的播放控制功能，包括 Siri Remote 等，參與「同播共享」的每個人都可以播放、暫停或快轉內容。
Apple TV 4K 能安全地連接到相容的智慧家庭配件，包含 HomeKit 攝影機、照明和窗簾等；此裝置也讓使用者得以遠端設定情境並進行控制，並確保配件能自動運作。此外，此外，「HomeKit 安全錄影」功能於 Apple TV 4K 上透過裝置端智慧私下分析影片，藉此偵測人物、動物、車輛和包裹遞送。