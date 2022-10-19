藍批任內大撒幣留錢坑 林佳龍：花博卡問題接任者要面對
民進黨新北市長候選人林佳龍今（19）日上午再度到傳統深藍選區新店區建國、仁愛市場掃街拜票，對於藍營批評其台中市長任內花博卡大撒錢留下的錢坑，林佳龍受訪強調，辦理台中世界花卉博覽會時推動的花博卡是要轉化成市民卡，後來盧秀燕接任台中市長改為免費，變成無法收費也沒有再發給市民，囤積卡片造成問題，這是要接任者去面對的。
林佳龍表示，從政以來得到觀光業界支持，是因為對觀光業界做了很多事情，不管是擔任台中市長還是觀光部長；提到即將辦理的新北耶誕城因為遇到選舉，預算加倍、舉辦時間提早到選前半個月，整個兩個月的活動從感恩節開始到跨年以後，這樣問題導致在地板橋居民對交通塞車、噪音環境的影響很大，所以要聽人民的心聲。
林佳龍進一步指出，新北有29個行政區、400萬人口，要推動區區有盛會，打造新北成為一個「盛會城市」，讓一年四季都有活動，吸引國際觀光客，不需要集中在一個地方造成過度負荷；提出應該分散，比如溪北溪南都有適合的場地，依大、中、小型跟不同性質活動分類、分級，強調以前擔任台中市長就這樣做，能促進城鄉均衡發展不會失衡，這也顯示新北整個施政，沒有跨域治理，解決城鄉差距，反而錦上添花造成很多抱怨，不如促進城鄉均衡發展。