啦啦隊女神短今「遭球迷肢體碰觸」嚇到！畫面曝光網氣瘋
擁有甜美臉蛋、D級火辣身材的中信兄弟「Passion Sisters」人氣成員「短今」，在IG坐擁23萬人追蹤，粉絲眾多。她16日和隊友們到澄清湖棒球場工作，豈料在中場進行小遊戲時，被一名球迷連拉2次手，影片曝光後也引起網友不滿。對此，她坦言有嚇到，「但相信他不是故意的」。
從影片中可以看到，短今和另外兩名隊友一起玩遊戲，她們各自吃了看似相同的壽司，吃完還要擺出「痛苦表情」，要球迷猜誰的壽司裡面有放芥末。最後結果出爐，是短今吃的壽司裡面有放芥末，但她本人似乎吃不太出來，原因是放的量不夠多，所以在揭曉答案時，她才會有些疑惑，不知到底該不該舉手。
豈料，就在她遲疑的時候，站在旁邊的男球迷就直接將短今的手用力拉起，還連續拉2次，而這一幕也全都被其他球迷拍下，畫面瘋傳，已有8萬多名網友看過，不少人認為該球迷的行為舉止非常不妥，紛紛留言「是絕對不妥當的，除非是不小心或無意，這樣的觸碰盡量避免和給予尊重」、「就算不是故意的，但是也要懂得尊重別人，直接拉短今的手兩次舉起來，很沒禮貌」、「請自重」。
此外，在留言區還有一位酸名留言「短今不要故意製造話題，正正經經把工作做好吧」，對此，短今也親自留言反擊，「我覺得你留言的心態非常可議，我在製造話題？覺得你抹黑帶風向的行為非常不可取」。
雖然在影片中，短今的表情看似淡定，但其實後來她也發文「有嚇到」，「睽違三年沒有來澄清湖上班了，熟悉的兄弟最對味」，並還原整件事情的經過，「關於五局中場的小插曲，那位球迷一定是很投入的玩遊戲，突然的肢體接觸，有點嚇到我～但相信他不是故意的，球團第一時間處理了，謝謝大家的關心～我沒事喔」。（編輯：郭佩蓉）