控學長邀爬窗！高一生摔落下肢癱瘓 父母求償2380萬遭駁
一名就讀台中市大甲高中的黃姓新生，日前在暑假期間，和同寢室的陳姓學長不小心把寢室冷氣卡忘在保健室，因此2人再和另名蔡姓同學一起到保健室，當時學長建議他可以從宿舍2樓的浴室窗戶爬出去，沒想到黃生卻直接跌落地面，傷及脊隨導致雙下肢完全癱瘓，對此，其家屬認為校方、舍監及學長均有過失，提告國賠求償將近800萬元，不過台中地院審結認黃生當時已年滿15歲，應知翻牆而出是違規且危險的行為，最後駁回判決、可上訴。
根據判決書，黃姓新生在2019年考上大甲高中後入住學校宿舍，同年7月30日晚間，因和同寢室的陳姓學長把冷氣卡忘在保健室，學長聲稱「帶你走一條捷徑」，卻是挺而走險翻出浴室窗戶，導致黃生摔落地面致脊隨損傷、雙下肢完全癱瘓。事後學長補貼黃生21萬元醫藥費，也否認有「走捷徑」的說法，但黃生父母認為學長未告知跳窗危險性有過失，吳姓宿舍舍監在事故發生前，早就知悉學生準備違規跳窗離開一事，卻未上前關切、詢問也有過失；校方也因未在浴室窗外加裝鐵窗或張貼警告標語，對公共設施之設置或管理亦有欠缺，因此向大甲高中、宿舍管理員、陳生與父母提告國賠求償，包括醫藥費、勞動能力減損等400萬餘元，加上精神撫慰金300萬元，求償793萬4093元，合計2380萬餘元。
對此，校方則回應事故發生前，就已在宿舍公佈欄上張貼住校生生活公約，明確記載嚴禁住校生有攀爬陽台欄杆或跳樓等危險動作，而吳姓舍監則稱對於黃生等人翻窗外出一事完全不知情。
法官傳喚當時在場的蔡姓同學，他證稱當時舍監在1樓房間，的確不知道他們在浴室翻窗，且校方住校公約規定中也明定禁止爬窗等危險行為，因此認定黃生無法證明有遭受學長有強暴或脅迫之行為翻窗，而明知翻窗違反公約仍冒險的意外風險，應由黃生自行承擔，不應轉嫁風險予學長，因此將判決駁回，全案可上訴。（編輯：林莞茜）