「棄陳保黃」聲浪起？黃珊珊：不如講講能為這城市做什麼
2022年台北市長選戰在即，近日針對民進黨參選人陳時中與無黨籍參選人黃珊珊，眼見陳時中升勢持續下降，也傳出了「棄陳保黃」的棄保聲浪。對此黃珊珊今（19）日接受訪問時則感到相當不以為然，表示與其每天都在講別人，「希望大家都能夠講講自己，講講自己要帶這城市去哪裡、要給這城市什麼樣的未來，而不是選舉是把你的勝敗依靠到別人的選擇上，或靠別人不管是怎麼樣的操作。」
台北市長參選人黃珊珊今日上午於競選總部召開記者會，並於會後接受媒體訪問。被問到近日來外界頻傳「棄陳保黃」的聲浪，是否會對選情造成影響？對此黃珊珊則回應，做任何事情都是問自己就好，選舉期間每個人都在講別人，她更希望大家把時間拿來講講自己，講講能把城市帶到哪裡去，可能會有什麼樣的未來。
「每個參選人都不應該把選舉的勝敗依靠到別人身上，或靠別人進行政治操作。」黃珊珊說，台北市民的水準，已經不是這樣的操作能夠操弄的，她認為真的沒有什麼意義。
至於針對近日來民眾黨的民調下滑，與柯文哲失言及高虹安、蔡壁如的爭議事件有關，是否會擔心影響台北市長選情？對此黃珊珊則直言，民調常常上上下下，每天都會有變化，是非常正常的事情，不需要把民調當作指數來看，「就算你是上市櫃公司，要先把本業做好，本業做不好，每天看股票指數，否則將來只是打回原形而已。」