綠營誤解「庶民說」？鍾東錦揪東粉力抗三黨夾擊

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鍾東錦自問，如果苗栗沒有負債，那苗栗該是什麼樣子？如果台灣沒有政黨鬥爭，那台灣會否能夠朝野團結？
面對國民黨有馬英九、朱立倫等人加持，民進黨也有正副總統大選等級造勢，鍾東僅顯得勢單力薄，又加以民進黨動輒以立法院黨團權勢召開記者會，極盡可能的要摧毀鍾東錦，鍾營要撐過這一關，也唯有能靠多年耕耘的基層選民信賴能夠做其後盾了。鍾東錦也表示：台灣的民主維新正要開始，正在萌芽，現在會投給國民黨候選人的，多半是給予其個人的評價，而不是因為他黨證上的那枚黨徽。「選人不選黨」的時代已經來臨，但那不是政黨派系的終結，而是人民覺醒後跳脫政黨框架的起點，他作為一個無黨的參選人，他與支持者們都會是寫下這段歷史的見證人。
因此這場「庶民與黨政要角的對決」，指稱的是「鍾東錦支持者們」與「黨政要角」的對決。鍾東錦陣營奉勸對手們把中文讀好，不要搞錯主詞受詞，且動輒以文青筆觸做文章，相對蔡英文讀稿機事件而言，又是一個可笑又荒謬的回力鏢打臉民進黨自己。
鍾東錦再次強調，他在礦坑外長大，小時候到戲班陪父親打工，別人讀過大學有良好的學經歷，但他沒有，在那個年代就讀大學對他們這種礦工家庭來說，是一個連做都不敢做的夢。
如今有機會參選縣長，鍾東錦感謝所有死忠的「東」粉肯定他多年來為苗栗所做的一切，也再次呼籲凡是拒絕民進黨威權，11月26日都請投票給他。而民進黨為搶救一路落後的徐定禎，接下來更多場的記者會怕是免不了，網民表示如果是持續製造仇富情結大可不必，顯見仇恨動員的選舉模式民眾已經逐漸感到厭煩。