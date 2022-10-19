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綠營誤解「庶民說」？鍾東錦揪東粉力抗三黨夾擊

▲鍾東錦感謝所有死忠的「東」粉肯定他多年來為苗栗所做的一切。（圖／資料照片）
▲鍾東錦感謝所有死忠的「東」粉肯定他多年來為苗栗所做的一切。（圖／資料照片）

政治中心/綜合報導

2022-10-19 15:50:55

徐定禎兩夫妻財產申報僅有27萬疑似造假疑雲，迫使民進黨傾全力轉攻鍾東錦財力雄厚，批他是「假庶民」，催化仇富動員，鍾東錦陣營納悶「庶民」之說從何而來？原來是臉書上表示「一場庶民與黨政要角的對決，手握民意，我們就能對抗三黨夾擊。」全文形容的都是指鍾的支持者，竟被對手陣營曲解誤導，但鍾營也表示笑笑帶過，為搶救定禎大兵，發布記者會扭轉風向對綠營來說也是司空見慣。

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日前鍾東錦在臉書發文：「在這一場選戰中我們沒有大咖加持，只有我的好大哥徐耀昌，以及苗栗一群死忠的「冬（東）粉」，在我後面為我撐腰，看著前後任總統都出現在對方陣營，我除了繼續努力奔走以外，也沒有什麼好埋怨。理解不同政黨的立場，也理解我們所堅守的民主底線，互相尊重，並保留執政後朝野合作的空間，是我想要成為一個全民縣長的初衷。」

鍾東錦自問，如果苗栗沒有負債，那苗栗該是什麼樣子？如果台灣沒有政黨鬥爭，那台灣會否能夠朝野團結？

面對國民黨有馬英九、朱立倫等人加持，民進黨也有正副總統大選等級造勢，鍾東僅顯得勢單力薄，又加以民進黨動輒以立法院黨團權勢召開記者會，極盡可能的要摧毀鍾東錦，鍾營要撐過這一關，也唯有能靠多年耕耘的基層選民信賴能夠做其後盾了。鍾東錦也表示：台灣的民主維新正要開始，正在萌芽，現在會投給國民黨候選人的，多半是給予其個人的評價，而不是因為他黨證上的那枚黨徽。「選人不選黨」的時代已經來臨，但那不是政黨派系的終結，而是人民覺醒後跳脫政黨框架的起點，他作為一個無黨的參選人，他與支持者們都會是寫下這段歷史的見證人。

因此這場「庶民與黨政要角的對決」，指稱的是「鍾東錦支持者們」與「黨政要角」的對決。鍾東錦陣營奉勸對手們把中文讀好，不要搞錯主詞受詞，且動輒以文青筆觸做文章，相對蔡英文讀稿機事件而言，又是一個可笑又荒謬的回力鏢打臉民進黨自己。
鍾東錦再次強調，他在礦坑外長大，小時候到戲班陪父親打工，別人讀過大學有良好的學經歷，但他沒有，在那個年代就讀大學對他們這種礦工家庭來說，是一個連做都不敢做的夢。

如今有機會參選縣長，鍾東錦感謝所有死忠的「東」粉肯定他多年來為苗栗所做的一切，也再次呼籲凡是拒絕民進黨威權，11月26日都請投票給他。而民進黨為搶救一路落後的徐定禎，接下來更多場的記者會怕是免不了，網民表示如果是持續製造仇富情結大可不必，顯見仇恨動員的選舉模式民眾已經逐漸感到厭煩。

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