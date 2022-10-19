蔡英文喜歡黃珊珊？陳時中：不太可能、一定是對手放的話
台北市長選情詭譎，有媒體報導聲稱，綠營基層為阻國民黨籍蔣萬安當選，恐「棄陳保黃」，該報導更指有綠營幕僚表示，總統蔡英文喜歡黃珊珊，引發詫異。對此，陳時中今（19）日下午於海外後援會成立大會後受訪表示，「我們支持者跟我一樣，堅定不退卻」，至於蔡英文比較喜歡黃珊珊這也不太可能，有這樣的話一定是對手放的，其實大可不必。
陳時中今日於海外後援會成立大會後受訪，被問及是否有聽過「棄陳保黃」的風聲，他笑說，很多記者跟著他在外面跑行程，應該比他還清楚，「我們支持者跟我一樣，堅定不退卻」，至於有人講蔡英文比較喜歡黃珊珊這也不太可能，「總統在我的場合稱呼這個『陳時中』，我想我是一輩子聽過最多次」。
至於這是否是對手刻意放話？陳時中表示，有這樣的話，一定是對手放的，「我覺得大可不必，這是很清楚的事情」。
另外，談到今日公布的第二波文化政見中提及「街區認同」等，陳時中表示，特色街區要跟當地文資相連結，自己對每個街區的特色都尊重並且想要發揚光大，未來推動台北市觀光也希望把街區串連起來，10幾個區域讓大家走一圈，就能夠對台北很瞭解。
陳時中也說，相關導引路線也要做好，讓大家知道每個地方文資背景，有外地朋友來可以講故事，就會很有趣，也瞭解台北很有氣質文化。
陳時中說，文化產業會讓城市氣質更好，也會讓觀光吸引力更高，提升城市自信心，台北就會越來越進步。