2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

八仙塵爆遭火吻！少女「皮膚永久無法排汗」求償判決出爐

▲八仙樂園在2015年活動發生粉塵閃燃，現場民眾嚴重燒燙傷。（圖／翻攝自臉書）
▲八仙樂園在2015年活動發生粉塵閃燃，現場民眾嚴重燒燙傷。（圖／翻攝自臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-10-19 18:06:45

2015年八仙塵爆震驚社會，事故造成15死471傷，被害人與家屬提告求償，主辦人呂忠吉遭判刑5年定讞、目前正入監服刑，其中一名當時18歲的薛姓女子，身體體表有42％燒傷，且有23％皮膚永久性無法排汗，薛女求償1017萬，雙親也各索200萬元損失，台灣高等法院判決今（19）日出爐，判呂忠吉、玩色公司、瑞博公司應賠償317萬、薛父5萬元，玩色與瑞博也應給薛女懲罰性賠償金75萬，共397萬元。全案可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
判決指出，薛女與雙親主張，瑞博公司向八仙公司承租八仙樂園中「快樂大堡礁」、「豔陽邁阿密」等區域，與玩色公司、八仙公司於2015年6月27日在系爭區域共同舉辦「彩色派對八仙水陸戰場」活動。八仙公司疏未注意在半封閉空間，使用大量粉塵與高溫燈光，具有塵爆之風險，且明知活動區域未依建築法相關規定申請雜項執照，也沒通報交通部觀光局，逕自出租系爭區域予瑞博公司，與瑞博公司、玩色公司共同舉辦系爭活動。

▲八仙塵爆釀成重大傷亡（圖／資料照）
▲八仙塵爆釀成重大傷亡（圖／資料照）
薛女指出，塵爆導致其體表面積40%至49%之燒傷合併0%至9%三度燒傷、永久性無排汗功能之傷害，受有財產上損害277萬1880元、非財產上損害381萬5438元，扣除已領取之犯罪補償金131萬5438元，還有527萬1880元之損害。雙親也有5萬元非財產上損害。而瑞博公司、玩色公司並未做好防止危險發的生之措施，因此請求共同賠償，並加計遲延利息。

高等法院審理認為，玩色公司、瑞博公司共同舉辦活動，所提供之服務未符合當時專業水準可合理期待之安全性，應依消保法第7條負連帶賠償之責。呂忠吉為玩色公司、瑞博公司之負責人，並擔任活動之主辦人及現場總指揮，應依公司法規定負賠償責任。八仙公司出租場地之行為，與塵爆事故之發生並無因果關係，故八仙公司負責人陳柏廷、總經理陳慧穎不需負賠償責任。

經高院計算薛女醫療費、看護費與交通費等，扣除已自犯罪被害人保護協會受領的131萬5438元補償金，還可向被告請求317萬9842元，而薛父可向玩色公司、瑞博公司、呂忠吉連帶賠償精神慰撫金5萬元。全案可上訴。

據統計，八仙塵暴意外總計釀成15人死亡、471人受輕重傷。不少傷者被迫截肢，也因2、3度燒傷需長年換藥、進行植皮、皮膚修整重建手術，還得忍受皮膚拉扯的傷痛。（編輯：林莞茜）

塵爆案釀15死400人傷！高院二審認定八仙樂園有過失判賠

八仙塵爆2傷者求償　高院仍判呂忠吉須連帶賠償千萬元

控學長邀爬窗！高一生摔落下肢癱瘓　父母求償2380萬遭駁

雲林外海作業傳意外！越籍貨輪4名船員落海　釀3傷1失蹤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀