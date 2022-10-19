孫生不忍了！親曝「兩人感情現況」 大方祝福女友Wendy
網紅「反骨男孩」成員孫生的女友Wendy（林宛璇），日前在Dcard遭女網友爆料「在夜店勾搭人夫」，和對方又親又抱；孫生13日也在IG發黑底文「你們所有人都欠我一個道歉」，兩人的感情狀況受到關注。今（19）日孫生、薔薔、Joeman和館長一起出席電競活動，他也首次正面回應兩人的「感情現況」，更大方祝福女友的寫真年曆「賣得好，賣得呱呱叫」。
談到和女友Wendy最近的感情狀況，孫生表示「船到橋頭自然直，順其自然！我不會預設立場」，雖沒有再多說什麼，但也意有所指地說「我應該要回去那個壞壞的我，最近太乖了，想說是不是該釋放真正的自我」，然而，被問到「想和女方結婚嗎」，他也保守回應「看感覺、看造化，我不強求，一切順其自然」。
當被問到「最近心情怎麼樣」，孫生也回應「不受影響，誤會一場，作為一個善良的人，比什麼都重要」，至於在IG發文「所有人都欠我一個道歉」是什麼意思，他則透露「沒有，就想發就發」，他也不忘祝福Wendy的寫真年曆「賣得好，賣得呱呱叫」。
不過針對女友Wendy日前遭女網友控訴在夜店與人夫曖昧，後來又說是「整人影片」造假。對此，孫生也透露不知道是不是誤會，「超級無聊，是真是假我也不知，只是我不喜歡拍整人企劃，很累」。
而Wendy今日也在IG發文，分享上節目《娛樂百分百》的心得，「《娛樂百分百》躲避球大賽太好玩啦，我的隊友們真的太強了」，接著特別感謝男友孫生，「感謝孫帶我們來，終於拿下冠軍了，昨晚首播，大家看了嗎」，兩人感情似乎正在回溫，沒有受到其他事情影響。（編輯：郭佩蓉）