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藍議員齊打陳時中勘災分局長跟緊緊？事實是蔣萬安太晚到

▲藍營狂打陳時中勘災時，內湖分局長全程陪同，批評「好大的官威」；不過早於陳時中到場勘災的黃珊珊，也有分局長（左一）陪同。（圖／翻攝黃珊珊臉書）
▲藍營狂打陳時中勘災時，內湖分局長全程陪同，批評「好大的官威」；不過早於陳時中到場勘災的黃珊珊，也有分局長（左一）陪同。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-10-19 17:48:472022-10-19 17:49:29

上週末適逢大雨，內湖區康湖隧道邊坡土石滑落道路受阻，三名台北市議員參選人黃珊珊、陳時中及蔣萬安等三人都依序前往當地勘災。不過事發至今，藍營現任議員及參選人們，無不抓著陳時中「違規停車」、「勘災時內湖警分局長陪同」等議題猛打，甚至以網路爆料為題，抨擊分局長王炳睿曾與前國策顧問黃承國、內政部長徐國勇等人用餐。對此內湖分局方面也兩度發表聲明，表示王炳睿事發當時就在現場，過程中陸續有參選人前來勘災，因此實施安全維護。

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▲國民黨台北市議員游淑慧在臉書上PO文，直指內湖警分局長王炳睿陪同陳時中勘災「好大的官威」，但事實是王炳睿早在市長參選人到場前就已經在現場指揮調度。（圖／翻攝游淑慧臉書）
▲國民黨台北市議員游淑慧在臉書上PO文，直指內湖警分局長王炳睿陪同陳時中勘災「好大的官威」，但事實是王炳睿早在市長參選人到場前就已經在現場指揮調度。（圖／翻攝游淑慧臉書）
先是國民黨台北市議員徐巧芯近日在臉書上猛打陳時中勘災時「闖紅燈」，並質疑內湖分局的員警秘錄器沒開、警備車的行車記錄器畫面已洗掉，暗指內湖分局包庇陳時中。而今（19）日下午更有網友在PTT上PO文爆料，表示內湖分局長王炳睿曾與徐國勇、黃承國，以及蔡英文重要幕僚洪耀福等人一同在私廚用餐，質疑政治力介入公權力。而此則PO文也被許多藍營議員及參選人們轉發。

對此內湖分局也在今日下午兩度發表聲明，先是針對聚餐問題，王炳睿表示，此餐敘為五月中旬晚間有位警界朋友告知於該私廚用餐，且徐國勇也在場，因此邀請他過去致意。「到餐廳後，徐部長體恤我還未用餐，便請入座用餐。而餐敘期間黃承國先生並未參與，特此說明。」

至於針對陪同陳時中勘災一事，內湖分局方面也聲明指出，16日晚間因豪雨造成康湖隧道邊坡土石滑落道路受阻，身為分局長的王炳睿前往現地調度警力實施交通管制疏導，過程中陸續有多位候選人前來勘災，並實施安全維護。而後來則因雨勢太大，王炳睿全身淋濕而先返回分局換洗，接續由副分局長現地指揮督導，並無獨厚任何候選人情事。

而根據黃珊珊當天晚間在臉書上的PO文顯示，當時在隧道口進行勘災時，王炳睿也的確有陪同在黃珊珊周邊，並無藍營議員及參選人們「獨厚陳時中」的說法。至於蔣萬安前往勘災時，則是因為抵達時間較晚，王炳睿已經先行返回分局進行換洗，而由副分局長陪同蔣萬安。

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