剖腹產不慎吃到禁忌「藥膳」恐傷口發炎、大量出血！　酒、麻油、當歸、生化湯都上榜

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剖腹產飲食禁忌
1️. 一週內嚴格禁酒；
2️. 一週內避免容易產氣的食物，如蛋、奶、發酵食物、豆類、大量高「FODMAP」食物，包括會發酵的寡糖、單醣、雙糖和多元醇類，但腹膜外剖腹產例外；
3️. 一週內應避免喝生化湯；
4️. 兩週內避免會促進血液循環的食材與藥膳，如麻油雞、當歸；
5️. 傷口尚未癒合或紅腫時避免燥熱食物，如老薑、麻油、刺激性辛香料。
陳怡錞說明，剖腹產後產婦通常需住院五天，出院後回家或到月子中心如果馬上吃到麻油雞或含酒藥膳，有可能造成傷口發炎或大出血，她也曾經聽過剖腹產後吃麻油雞傷口大出血的案例。
所以，在月子中心有沒有什麼食物不吃嗎？陳怡錞認為什麼都可吃，但是第一週建議不要提供含有酒、麻油、當歸等會促進血液循環的藥膳。
剖腹產後這樣吃
陳怡錞再次提醒，如果剖腹產後想吃藥膳，請先停、看、聽，確認是否有以上的禁忌成分。
產後第一週以促進傷口癒合為主，比較安全的選擇就是不加酒的雞湯、肉湯、魚湯，可添加黃耆、枸杞、以及紅棗；
產後第而週可以吃杜仲，而發奶相關的藥膳就要依照每個媽媽的狀況，若是在組織充血階段、石頭奶、塞奶時就要避免攝取發奶食物。
至於其他進補的藥膳，為保守起見還是建議兩週以後再吃。
不過陳怡錞強調，本文僅從營養師的角度和個人經驗作為分享，如有體質和藥膳方面問題應先諮詢中醫師為佳。
本文經 營養師陳怡錞 臉書粉專《Donna營養師-陳怡錞 保健營養專家》授權報導
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