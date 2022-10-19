汗斑生不停好惱人？ 擦錯藥皮膚更脆弱！ 醫：認明「單方劑型」較有效

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潮健康／編輯部
近期雖已轉涼，但潮濕天氣造成的「汗斑」問題卻仍然無解？衛福部食藥署表示，汗斑雖非嚴重的皮膚疾病，卻會在皮膚表面產生深、淺色斑塊，影響外觀與日常社交活動，成為不少人的困擾！有鑑於此，食藥署與京硯聯合診所皮膚科副院長胡怡萱醫師，一同呼籲民眾正確使用汗斑藥物，來改善皮膚問題。
皮膚恐生斑塊、脫皮、變粗糙 汗斑最容易長在哪些部位？
胡怡萱醫師表示，汗斑是一種皮膚感染的疾病，又被稱為「變色糠疹」，致病原因是皮屑芽孢菌（馬拉色菌，Malassezia）於皮膚增生導致。事實上，這種真菌平常即存在人體皮膚上，當皮膚狀況適合皮屑芽孢菌大量增長時，就會造成汗斑症狀。
另外，胡怡萱醫師也指出，汗斑較容易出現在出油、出汗多的地方，因此常見於前胸、後背部位，少數會延伸到後頸、手臂。由於皮屑芽孢菌在皮膚增生時，會影響皮膚的黑色素，因此可能會出現不規則形狀的咖啡色或白色斑塊，並可能有輕微脫皮、粗糙現象。
藥膏含「類固醇」汗疹更難好？ 認明「單方劑型」較有效
胡怡萱醫師指出，汗斑較少因為直接接觸而傳染，但如果皮膚處於常流汗、較悶熱的情況下，就有被他人傳染的可能。在治療汗斑問題上，胡怡萱醫師說明，目前治療汗斑藥物以抗黴菌藥膏為主，其中，以「azole類」成分藥物比較有效，例如clotrimazole、ketoconazole、Sertaconazole等成分。若是嚴重的患者也可能額外使用口服藥。
胡怡萱醫師指出，一般民眾自行購買的皮膚藥膏多為複方劑型，可能同時含有2-3種藥物成分；若含有類固醇成分，擦久了反而會使皮膚變得更為脆弱。由於汗斑致病原因來自於皮屑芽孢菌增生，建議直接使用抗黴菌的單方藥膏治療，是比較理想的選擇。
藥物治療汗斑的療程通常需要2-4週，有時甚至會超過一個月以上。胡怡萱醫師提醒，在治療汗斑這類型的皮膚真菌感染時，許多人在擦藥一個星期後就會感覺到改善，但如果要到痊癒，擦藥仍需維持一段時間，不要因為搔癢感或不適感消除就擅自停藥，應由醫師評估治療是否完成、並予以停藥。
遠離汗斑靠「這招」緩解！ 醫解答：避免皮膚處於濕熱狀態
食藥署提醒，民眾若有小面積汗斑相關症狀，可至藥局詢問藥師購買外用藥膏（指示藥品），但若汗斑面積大或外用藥無效時，則應儘速就醫治療。在治療過程中，不論使用外用藥或是口服藥，都應依照醫囑或藥師指示正確使用，並詳閱藥品仿單（藥品說明書）、完整使用整個治療療程，才能讓藥品發揮最大功效，有效解決汗斑問題。
最後，若想在生活中改善汗斑問題、或避免汗斑復發，要避免皮膚持續在出汗濕熱的狀態。當皮膚流汗時，應儘速用濕毛巾將汗水擦去，或至少把汗擦乾，不要讓汗水留在皮膚上，若衣服被汗水浸濕時，也要儘快更換衣物。切記保持肌膚乾爽，才是遠離汗斑的不二法門。
資料來源：
正確用藥 快速解決汗斑問題
汗斑好困擾?保持乾爽才是王道!
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