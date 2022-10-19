酒糟、脂漏性皮膚炎、青春痘傻傻分不清　皮膚科醫師示警：診斷錯誤恐惡化

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酒糟性皮膚炎
患有酒糟性皮膚炎的人臉頰易泛紅，甚至會看到有一絲絲的血管擴張，但不會有脫皮現象，發作時可能有紅色丘疹或是膿泡；但不會有粉刺，通常不太癢但伴隨灼熱或搔癢感受，是一般人所理解的「敏感性肌膚」。
其致病及惡化因子包括有蠕形螨蟲、熱刺激、以及壓力所導致。
脂漏性皮膚炎
脂漏性皮膚炎常見於油性膚質的患者，是一種在皮脂線較多的位置反覆發作的皮膚炎，好發部位如T字部位、鼻翼兩側、頭皮，甚至前胸後背；輕微時皮膚出現泛紅搔癢，嚴重時會有大塊皮屑脫落；但不會有膿泡，少數患者會出現紅色丘疹。
致病及惡化因子如換季氣候變化、壓力、作息不正常、皮屑芽孢菌大量增生，會合併皮屑芽孢菌毛囊炎。
青春痘（又稱痤瘡，臉上的任何部位都可以出現）、除了紅色丘疹和膿泡，下巴周圍也常見囊腫型青春痘，若是夏季，因易流汗的關係也可能在前胸後背發作。青春痘一定會伴隨粉刺，如黑頭粉刺或是閉鎖型粉刺。
普遍致病原因為皮脂腺分泌過多，是青春期的最大皮膚困擾；性荷爾蒙影響皮脂腺的分泌量，因此月經週期前常會惡化；毛囊開口不正常角化變成黑頭或白頭粉刺；以及細菌過度生長、發炎導致膿皰或囊腫。
臨床上三個疾病其實很類似，還很常合併出現，高珮菡醫師提醒，不同皮膚疾病的治療方式不同，若沒有正確的診斷，往往會惡化原本的疾病。例如：脂漏性皮膚炎使用類固醇治療，也可能會合併出現類固醇引起的酒糟；另外，口罩長時間配戴也會引起臉頰長青春痘、T字部位出現脂漏性。
因此高醫師建議大家，如果臉有的紅疹、皮膚炎看普通門診許久不會根治，就要趕緊尋求皮膚專科醫師的協助。
本文經 皮膚科醫師高珮菡 臉書粉專《皮膚科日常菡養 高珮菡醫師》授權報導
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