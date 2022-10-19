便便也有面相？急診醫師揭秘：腸胃問題一嗅便知　「這3種」要盡快就醫！

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觀察糞便3面相
翁梓華說明，不同顏色的大便代表的可能是身體不一樣的狀況，只要從氣味、顏色、及形狀這三個面相來觀察糞便，就可以看出身體健不健康：
氣味
氣味主要分成兩種：正常、惡臭，而惡臭也有分為腸胃道出血的惡臭、或是脂肪便的惡臭，前者代表病人可能腸胃道正在出血，後者可能代表病人的膽道胰臟系統可能出了問題。
顏色
便便的顏色主要分成：正常（黃色到深褐色）、黑色、紅色、白色，黑色代表的是偏向上消化道出血、紅色代表的是下消化道出血、而白色則代表膽道系統出問題。
形狀
便便的形狀主要分成：正常（條狀）、細條狀、顆粒狀、黏液狀、田糊糊狀，細條狀通常代表下消化道有狹窄的問題、顆粒狀代表病患長期便秘、黏液狀則可能代表腸胃道有感染問題、黏糊糊狀可能代表腸胃道出血。
翁梓華表示，綜合以上3種便便判定方式，搭配上身體檢查、抽血報告，急診醫師就可以對於病人的腸胃道問題有初步的診斷，並給予治療。
以下是常見的幾種便便，如果家人有出現類似狀況，應儘快就醫以找出原因：
氣味：正常
顏色：偏黑或是帶些紅色血絲
形狀：偏細
臨床原因：要排除大腸癌的可能性，因大腸癌會讓下消化道變窄，而糞便經過大腸癌化地方容易造成出血。
氣味：惡臭
顏色：黑色（接近瀝青顏色）
形狀：黏糊糊狀
臨床原因：上消化道出血，血液在腸胃道中被酵素分解會產生特殊的氣味！（聞過一次你就會記起來了！）而分解的血顏色是深黑色的加上血塊綜合起來就變成黑乎乎的便便了。
氣味：惡臭
顏色：偏白
形狀：正常或是水便
臨床原因：要擔心肝臟、膽囊、胰臟相關的問題像是膽囊發炎、膽結石、膽管癌、胰臟癌等等，糞便地顏色主要來自於膽汁，如果膽汁沒辦法正常的排到腸胃道中，便便就沒辦法被染色，而食物中脂肪消化不良會讓大便帶有一股特殊的惡臭。
本文經 翁梓華醫師 臉書粉專《急診柯南．翁梓華醫師》授權報導
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