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大腸鏡篩檢前「低渣飲食5原則 」　清空腸道鏡檢更清楚

大腸鏡篩檢前「低渣飲食5原則 」　清空腸道鏡檢更清楚
大腸鏡篩檢前「低渣飲食5原則 」　清空腸道鏡檢更清楚

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-19 19:00:44

▲在進行大腸鏡檢查時，腸道必須盡可能清空才能讓醫師診斷時看得更清楚，方法是使用清腸藥搭配低渣飲食



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根據衛福部國健署2019年的癌症登記報告統計指出，國人大腸直腸癌的發生率仍高居首位，且已連續14年蟬聯，患者更有年輕化的趨勢。營養師提醒大家，除了多留意日常飲食之外，定期接受大腸鏡篩檢是早期發現大腸癌的有效方式，也能在檢查同時幫助切除可能演變成癌症的息肉，降低罹癌風險。

不過，在進行大腸鏡檢查時，腸道必須盡可能清空才能讓醫師診斷時看得更清楚，方法是使用清腸藥搭配低渣飲食。榮新診所營養師李婉萍表示，所謂「低渣」是指要減少糞便體積和腸道中的殘渣，要吃低渣飲食需把握以下幾個原則：

營養師李婉萍 授權提供
營養師李婉萍 授權提供
避開含豐富纖維的食物

避開如燕麥、糙米、地瓜、玉米等全穀根莖類，高纖蔬菜與水果，未經加工的黃豆、綠豆、紅豆等原型豆，以及各種堅果種籽；

2.   不吃動物性肥肉

動物性肥肉如豬蹄膀、五花肉、豬腳、牛腩等過於油膩的肉類較難消化，會減慢腸胃蠕動的速度，所以應選擇去皮、不帶筋、口感較嫩的肉類；

3.   勿食任何乳製品

奶類雖然是液體，但消化之後容易在腸胃道留下殘渣，其他相關製品例如起司、優酪乳、冰淇淋等，也一律不能吃；

4.   烹調方式宜清淡

料理烹調方式盡量採用蒸、煮或燉，並避免油炸、油煎與生食；

5.   適量增加水份攝取

因為低渣飲食是以精緻化食材為主的飲食方式，很多健康的食物暫時不能吃了，所以要特別注意水分補充避免發生便祕，若想喝飲料，黑咖啡、紅茶或綠茶、含糖的冬瓜茶、運動飲料、碳酸飲料等等都可以。

低渣飲食菜單範例

餐次

DAY1

DAY2

早餐

去邊白吐司、水煮蛋、濾渣果汁

甜或無糖的白饅頭、去渣豆漿

午餐

鮮肉餛飩麵（不含任何蔬菜）

清粥、涼拌豆腐、豆腐乳

晚餐

白飯、滷雞腿（去皮）、味噌豆腐湯

魚湯、米湯

需要注意的是，表格中的第二天因為距離檢查日更近，應選擇湯水類及易於消化的飲食。

 

最後，李婉萍提供以下幾個小叮嚀：

·        很多肉鬆含有豆粉及纖維，因此大腸鏡檢前不建議食用；

·        若覺體力不夠，可以增加稀飯、在料理中加點油脂，也可飲用含糖飲料，如菊花茶、運動飲料等補充能量；

·        由於每家醫院及診所使用的瀉藥不同，飲食方式應依照院所醫師、醫護人員建議為主。 

本文經 營養師李婉萍 授權報導

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