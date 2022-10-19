大腸鏡篩檢前「低渣飲食5原則 」　清空腸道鏡檢更清楚

▲在進行大腸鏡檢查時，腸道必須盡可能清空才能讓醫師診斷時看得更清楚，方法是使用清腸藥搭配低渣飲食
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不過，在進行大腸鏡檢查時，腸道必須盡可能清空才能讓醫師診斷時看得更清楚，方法是使用清腸藥搭配低渣飲食。榮新診所營養師李婉萍表示，所謂「低渣」是指要減少糞便體積和腸道中的殘渣，要吃低渣飲食需把握以下幾個原則：
避開含豐富纖維的食物
避開如燕麥、糙米、地瓜、玉米等全穀根莖類，高纖蔬菜與水果，未經加工的黃豆、綠豆、紅豆等原型豆，以及各種堅果種籽；
2. 不吃動物性肥肉
動物性肥肉如豬蹄膀、五花肉、豬腳、牛腩等過於油膩的肉類較難消化，會減慢腸胃蠕動的速度，所以應選擇去皮、不帶筋、口感較嫩的肉類；
3. 勿食任何乳製品
奶類雖然是液體，但消化之後容易在腸胃道留下殘渣，其他相關製品例如起司、優酪乳、冰淇淋等，也一律不能吃；
4. 烹調方式宜清淡
料理烹調方式盡量採用蒸、煮或燉，並避免油炸、油煎與生食；
5. 適量增加水份攝取
因為低渣飲食是以精緻化食材為主的飲食方式，很多健康的食物暫時不能吃了，所以要特別注意水分補充避免發生便祕，若想喝飲料，黑咖啡、紅茶或綠茶、含糖的冬瓜茶、運動飲料、碳酸飲料等等都可以。
低渣飲食菜單範例
|餐次
|DAY1
|DAY2
|早餐
|去邊白吐司、水煮蛋、濾渣果汁
|甜或無糖的白饅頭、去渣豆漿
|午餐
|鮮肉餛飩麵（不含任何蔬菜）
|清粥、涼拌豆腐、豆腐乳
|晚餐
|白飯、滷雞腿（去皮）、味噌豆腐湯
|魚湯、米湯
最後，李婉萍提供以下幾個小叮嚀：
· 很多肉鬆含有豆粉及纖維，因此大腸鏡檢前不建議食用；
· 若覺體力不夠，可以增加稀飯、在料理中加點油脂，也可飲用含糖飲料，如菊花茶、運動飲料等補充能量；
· 由於每家醫院及診所使用的瀉藥不同，飲食方式應依照院所醫師、醫護人員建議為主。
本文經 營養師李婉萍 授權報導
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