漫威合金車29款造型曝光！猛毒化系列上陣 120元超想收
▲FUNBOX Toys推出第二、三彈漫威合金車，共有29款造型。（圖／品牌提供）
男生最愛的小車車，現在連爸爸也瘋狂。玩具品牌Funbox Toys推出第二、三彈「GO COLLECTION漫威合金車」，以大家喜愛的漫威英雄角色做發想，推出各具人物特色的合金車款。本季強勢推出帥氣指數爆表的「猛毒化」，以及霸氣十足的「金色系」兩大合金車系列，新系列共計有29款，款款都讓人想收藏。
GO COLLECTION漫威合金車以鋼鐵人、雷神索爾、黑豹、蜘蛛人等角色為靈感來源，透過人物經典色系並結合外型特徵設計，打造出獨一無二的漫威系列合金車，讓粉絲們一眼就能輕鬆辨識。這次推出第二彈「猛毒化」合金車設計，以角色「猛毒」共生體附身概念做發想，凶狠的白色大眼、血盆大口與滿嘴尖牙，狂野中又帶著一股帥氣。共計有猛毒、蜘蛛人、美國隊長、雷神索爾等10款造型合金車，還有「蜘蛛人」、「猛毒」、「關」、「屠殺」4款迷你合金車同步亮相。 除了猛毒化風格外，第三彈以「金色系」作為設計靈感，推出罕見異色版本，同時保留人物的部份代表色與金色做連結，進而搭配出鋼鐵人的「金＋紅」，或是美國隊長的「金＋藍」，甚至浩克的「金＋綠」組合，霸氣的外觀中仍保有經典元素，感受到與眾不同的英雄魅力，全系列共計有15種款式。GO COLLECTION漫威合金車新系列共計29款，即日起陸續在FUNBOX、寶雅、momo購物網、蝦皮商城、PChome、7-11、全家等通路販售，每台均一價120元。 ▲漫威合金車推出全新漫威英雄「金色系」系列，是罕見異色英雄版本，共有15款，每款120元。（圖／品牌提供） 濕冷冷的天氣，需要一些可愛小物帶來好心情。看準療癒商機，全家推出兩款人氣肖像公仔，趕走雨天壞心情。慶祝《小王子》75周年，此次有「小王子狐狸之夢」禮盒，內含5款公仔，全套售價2480元，不僅有穿著紅色披風的小王子，還有跟紅玫瑰一起睡覺的小狐狸。圓滾滾可愛的小熊維尼則變成立體鑰匙圈，共推出7款，每款129元，不僅能放在桌上欣賞，更可以掛在鑰匙上或當作包包裝飾。 ▲第二彈「猛毒化」合金車設計，以角色「猛毒」的共生體附身概念做發想，設計出10款造型車，每款售價120元。（圖／品牌提供） ▲「小王子狐狸之夢」珍藏禮盒，內含5款公仔，全套售價2480元。（圖／業者提供）