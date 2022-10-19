資訊設備沒師生會用 周江杰批竹縣府：科技智慧城喊假的
民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，中央補助各縣市政府充實國中小資訊教學設備，結果新竹縣有學校被「應塞」沒申請過的「VIVE 虛擬實境設備」及「網路視訊直播設備」，結果全校沒人會用，設備就這樣閒置三年，他痛批新竹縣政府的「科技智慧城」口號，根本就是喊假的。
相關單位對此回應表示，「前瞻基礎建設─國民中小學校園數位建設計畫」爭取經費，考量新興科技推廣，申請補助VR設備等相關硬體協助學校創新教學，各校配置一套VR設備及全景攝影機，並建置VR學習角供各班級輪流使用，配發的VR頭盔已有安裝數位教材，還有教育部VR學習教材可供下載，學校不需另行付費，但近3年因為疫情關係，考量傳染風險，各校針對穿戴式設備的教學體驗使用才有所調整。
周江杰引用新竹縣審計室針對110年度新竹縣總決算提出的審核報告，審計室抽查3所國中設備使用情形，發現有「VIVE 虛擬實境設備」及「網路視訊直播設備」等品項，因熟稔設備操作方式之教師已調職，自107年12月份配撥後，尚無使用紀錄或使用率偏低等情事。也有部分教師反映「VIVE 虛擬實境設備」配置數量稀少，不敷全班30名學生之授課教學，且該設備需登入付費軟體方可配合使用。經查學校是在未提出設備採購需求情況下被動獲配管理，肇致該等設備使用情形不佳。
周江杰痛批，新竹縣政府一直高喊「文化科技智慧城」的口號，結果連中央補助款要給學校買科技設備，都還會搞出這種「買了東西沒人用」的烏龍，可見這口號根本就是「喊假的」、「喊爽的」。