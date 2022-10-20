萬華槍手自轟亡！回應同學「一句話埋伏筆」 留言爆內幕
萬國幫老大「阿國」邱國隆，昨（19）日晚間在萬華連開數槍，導致4人中槍送醫，隨後飲彈自轟頭部，倒臥血泊不治。而事實上，邱國隆犯案前在臉書就已經留下249字訣別文，甚至在先前跟女兒的打卡文就已經留下槍擊案伏筆。
邱國隆在19日下午曬出與女兒的合影，透露「與我最愛的女兒約會中」，然而就有同學回應表示「這次的同學沒有看見你來？」邱國隆則回應「因為我個人的因素！抱歉！如果下次（有機會的話）一定會參與盛會」似乎已經預告晚間將有槍擊案的發生。
而令人難過的是，邱國隆在槍擊案發生之前，先是打了一篇文向女兒訣別，表示「在這個人生時間裡！你們兄妹是我的心頭肉！爸爸一直深深地愛你們兄妹！以後要好好的做人，不要像爸爸一樣子！時間表到了沒有辦法！記得要孝順媽媽扶養你們兄妹！我愛過，當然也有很多錯誤，但是一切都讓我自己概括承受，我不甘願也不接受，一切都是要我背，責任歸屬，一個銅板是不會響的……我會保佑你身體健康平安快樂，記得我愛過你，保重自己，別了」。
他也在發出文章後在留言區爆出內幕，表示「這一年多來我被欺負！事出一定有原因，我要做得有尊嚴！以大欺小，天生萬物以養人，人一事以回天！逼到我選擇這條路！是應該的，我會自己負責任，所以我會離開的」臉書的種種發文都已經預告接下來當晚事件的發生，可惜未能阻止一切悲劇發生。（編輯：張嘉哲）