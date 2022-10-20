確診隔離者11/26無法投票挨批違憲 李進勇：沒剝奪權力
2022九合一大選綁18歲公民複決修憲案將在11月26日投票，中央選舉委員會（中選會）日前依照去年5月防疫指引，宣布確診者及隔離者無法投票，恐導致20至30萬人受影響，引發輿論質疑違憲。對此，中選會主委李進勇今（20）日於立法院答詢直言，在法令、實務上都遇到無法克服事宜才做此決定。他也反駁，外界簡單化指中選會沒收確診者投票權，但中選會並沒有這麼大的權力；依大法官690號解釋，並沒有違憲之嫌。
立法院今邀中選會主委列席進行專題報告，並備質詢。民進黨立委羅美玲提到，今年選舉確診者與隔離者不得出門投票，引發討論與抨擊，甚至被說是違憲。羅美玲強調，她曾提到可參考韓國做法，將確診者與一般民眾分隔時間投票，讓確診者也享有投票權利，當時中選會表達願審慎考慮，但最終仍並未採納，中選會應給民眾清楚說明。
李進勇說明，期間碰到一些困難，不管在法令與實務上都無法克服，導致確診者無法出來投票。話鋒一轉，李進勇說，外界把這問題簡單化，指中選會沒收確診者投票權，「這句話很重，中選會沒有這麼大的權力沒收公民投票權」，但投票權並未被剝奪，因防疫機關根據《傳染病防治法》規定，對於確診者與隔離者行動有所限制，事實上無法出來行使投票權，但不是被剝奪。
李進勇直言，對於外界討論，將確診者投票時間延至下午4、5點，他們也曾邀集防疫機關、內政部與交通部等都召開協調會，但大家討論有困難無法克服；投票需投票權人本人，親自於投票日當天到戶籍所在地投票所投票，但考量有些確診者在檢疫所或家裡隔離，位置也可能不在戶籍地，要將這些人聚集到特定地方也有困難，且目前法律規定無法執行不在籍投票，並沒有這個制度。他也反駁，依據大法官690號解釋，並無違背必要範圍，因此沒有違憲之嫌。