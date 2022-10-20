不捨舊愛黃義交驟逝　何麗玲微笑說再見：永遠懷念他

69歲前立委黃義交17日驟然離世，讓政界人士不勝唏噓，緋聞對象也被一一提起，曾與他有一段寶寶情的資深媒體人周玉蔻，請友人代她替黃義交上香，被讚有情有義。這段三角戀的另一主角，名媛何麗玲昨（19）日也在臉書發文悼念舊愛，提到當年分手時「我和他微笑說再見」，沒想到再聽到對方的消息會是天人永隔，她用261字訴盡內心不捨與世事無常，讓網友心有戚戚焉，在臉書上被轉發300多次。
堪稱女強人的60歲何麗玲，當年和黃義交歷經三角戀考驗後，曾公開交往一段時間、出雙入對，無奈最後仍走上分手一途，她目前在台灣、中國從事美容和餐飲等行業，事業相當成功，近日受邀參加白冰冰舉辦的「白曉燕25週年餐會」，依舊皮膚白皙、亮麗如昔，仍是妥妥的一位美魔女。
她在臉書悼念舊愛，「昔時分開，我和他微笑說再見，一別多年，再聽到他的消息，竟是天人永隔，說不惆悵是騙人的」、「面對他用這樣的方式離開，有傷感，當然還有更多的不捨。但我告訴自己，來去皆是緣，這便是人生。」也吐露對黃義交的最後追思，「漫漫紅塵，風雨人生，謝謝他帶給我的美好回憶，我，永遠懷念他！」
何麗玲感觸頗深的說，「能相聚，就好好在一起；不能見面，就好好思念。」認為人生很多時候，路都是孤單的，淡然承受，才是最好的姿態。她的文章讓粉絲相當贊同，留言「您是一位高智商、高情商、高顏值的女神！」、「看完真的感動您真是人美心也美」、「離開時有人懷念，足矣！」
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