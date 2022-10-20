觸法還可參選？藍委批中選會疏失 李進勇：會加強聯繫
中選會日前公布民國111年選舉候選人資格名單，其中直轄市議員登記745人登記，不符規定者3人，縣市議員941人登記，不符規定4人。立法院今（20）日邀中選會主委李進勇備質詢，立法委員李德維點名遭取消資格的新竹縣第8選舉區劉珈愷、彰化縣第5選舉區洪本成曾經觸法，之前卻還可以參選，質疑中選會程序有問題，有嚴重選務疏失。李進勇坦言，查證機關無給予這方面資料，會再加強聯繫。
立法院內政委員會今邀中選會主委列席專案報告，並備質詢。李德維質詢指出，劉珈愷因投票行賄罪，經新竹地方法院判有期徒刑3個月，該案於91年5月判決，此次審定無法當候選人，但103年中選會通過審查，劉珈愷有新竹縣議員候選人參選資格，當年度抽籤號次11號、得票數2326票。他直言，「這是很嚴重選務疏失。」
李進勇回應，這不是選務機關掌握資料，未將其列為不得參選，查證機關沒有給中選會這方面的資料。
李德維繼續指出，洪本成登記挑戰連任，中選會也以92年犯貪污罪，雖免刑但屬於有罪確定，認定不得登記為參選人，但法院現在有不同意見，洪本成這次不符合資格，但為什麼還可以當議員10多年？法院也質疑中選會資格審查，怎麼與以往有所不同？
李進勇直言，這真的是一個特例，選務機關沒有掌握這方面資料，會與查證機關加強聯繫，討論機制上要如何調整。
李德維強調，其中牽扯到龐大個人權益，有錯就要改，洪本成擔任議員10幾年，是誰都會不服氣，這是很嚴重的疏失。他呼籲中選會，若是查證機關責任，中選會不可輕輕放過。