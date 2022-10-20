特企／時尚運動首選MOLLIFIX　三鐵女神賈永婕完美演繹

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始終從消費者使用情境出發，MOLLIFIX 「瑪莉菲絲」此次嚴選「鍺離子遠紅外線纖維」材質，應用在多款瑜珈褲及訓練外套，能改善血液循環、提升新陳代謝、加強運動後狀態恢復等，讓你運動訓練時皆感無比舒適，穿上後不只能輕鬆應對戶外濕冷天氣，也能滿足室內運動的吸濕排汗，讓整天都能自信美麗的面對下個挑戰！
秋冬新品更在剪裁及細節全面升級，側修飾訓練褲三大貼心設計，運用「高腰包覆設計」可修飾女生最在意的小腹及腰間肉，加上「斜切角度剪裁」讓腿部線條更加修長，運動時必備「側口袋」方便各種小物收納。而中層訓練外套則兼顧時尚修身剪裁及舒適，套上即擁有高質感的優雅，細心的「拇指洞設計」能讓穿著穩定。全系列不只適合瑜珈、健身等室內運動，戶外健走、慢跑也可輕鬆駕馭，不止機能性讓運動效果事半功倍，舒適感更是一穿上便不言而喻！
另外，推薦每個女生都該入手的「二合一內外兩穿設計外套」，不僅保暖實穿且百搭美型，微寬鬆感的剪裁穿起來優雅舒適，外層防風、內層刷毛保暖，下擺「前短後長」的設計，更能讓女生整體比例更修長，微微遮臀，簡單搭個瑜珈褲就非常適合，也成為三鐵女神賈永婕秋冬最愛的運動穿搭首選，能因應不同場合需求，提供全方位的支撐與保護。
致獨一無二的我們！MOLLIFIX「瑪莉菲絲」最懂妳 一起無懼挑戰．盡情放膽探索
MOLLIFIX 「瑪莉菲絲」近年持續提倡「女力精神」，自2019年起與多位各界的女力代表藝名人、設計師合作，廣獲好評！此次新品發表會，特選在台灣少見的極限運動場館舉辦，並由多位身穿MOLLIFIX 新品的女性挑戰各種關卡，象徵無所畏懼，即使每天面對各種生活或職場的挑戰，都能勇敢探索！年度代言人賈永婕也與廣大台灣女性分享：「能夠溫柔的勇敢，持續往完成心中理想的自己而努力，不被他人的評斷定義，我們就會成為不一樣且獨一無二的我們，也因為獨一無二而具有屬於自己的力量。」未來MOLLIFIX 仍會為更多女性解決在運動或生活上會遇到的身心靈阻礙，成為台灣女性最貼心且堅毅的後盾，支持大家放膽探索，成就更好的自己！
MOLLIFIX「瑪莉菲絲」 支撐妳的冒險旅程！
迎接百貨週年慶的到來，即日起MOLLIFIX於週慶店櫃祭出新品全面七折起的優惠活動，消費滿額再加贈品牌精美好禮，添購運動裝備趁現在！MOLLIFIX 瑪莉菲絲 陪你一起遇見獨一無二的自己，這個秋冬一起放膽冒險！
更多女性時尚運動服飾，可參考官網：https://www.mollifix.com/
MOLLIFIX瑪莉菲絲於各大百貨通路皆有實體櫃位，詳細門市資訊請見：https://reurl.cc/ynl7R6