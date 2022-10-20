台銀、合庫阻詐211萬　警副局長登門致謝

臺中市政府警察局積極推動轄內金融機構「警銀聯防阻詐」，警察局副局長鄧學鑫為感謝行員機警發現並通報警方攔阻，特於111年10月17日下午率同第一分局分局長張啟祥、偵查隊長陳谷楓，拜訪轄內臺灣銀行及合作金庫2間曾經大額阻詐的金融機構，頒發感謝狀、紀念品及「第一波麗士熊」，表達感謝。
第一分局10月份間與轄內銀行阻詐達百萬以上，其中臺灣銀行及合作金庫分別阻詐新臺幣100萬元、111萬元，透過警方與銀行行員合作，將「假交友真詐財」、「假投資真詐騙」等手法及時攔阻，合計成功保住民眾211萬餘元血汗錢，鄧副局長為感謝銀行的協助，特別於17日下午至2間銀行頒發感謝狀及紀念品，尤其行員間口耳相傳的「第一波麗士熊」紀念品大受歡迎，讓行員除展現專業協助通報阻詐外更獲得成就感，再次展現警民合作的最佳默契，為臺中市民看緊荷包。
銀行行員表示，警方平時都會定期到銀行宣導各類防詐案例，且銀行也規定行員若與民眾接觸時察覺有異，應當機警的進行「關懷提問」，並通報警方到場，讓「警銀聯防阻詐」發揮最大防詐成效，第一分局在頒獎同時也持續進行反詐騙宣導，讓現場民眾更加了解各種詐騙手法及話術。副局長鄧學鑫呼籲，近年詐騙案件層出不窮，像是「假交友真詐財」、「假投資真詐騙」或是「假檢警真詐欺」等等都相當常見，特別是民眾時常使用網路或社群軟體交友，更容易遇到此類陷阱，民眾遇到可疑情事應謹記防詐三口訣「一聽、二掛、三查證」，並立即撥打165、110專線確認，避免落入詐騙集團圈套。