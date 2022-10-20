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遭爆違規兼職科智企業　高虹安：當時資策會主管都知情

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆違規兼職科智企業，她指出當時資策會主管都知情。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆違規兼職科智企業，她指出當時資策會主管都知情。(資料照／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-20 12:49:122022-10-20 12:51:00

民眾黨新竹市長參選人高虹安論文爭議持續延燒，民進黨立院總召柯建銘質疑，高虹安任職資策會期間，疑似不當兼職科智企業公司的處長。對此，高虹安今（20）日出面澄清，科智企業是資策會衍生的新創公司，資策會都會要求內部員工做新創公司的創業，並強調當時資策會主管都知情。

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高虹安今日於立法院受訪時表示，即便柯建銘是立院資深的長輩，但是無法忍受他抹黑造謠，高虹安拿出2016年台北國際電腦展Computex期間，幫蔡英文總統與時任經濟部政務次長沈榮津導覽的圖片，強調她當時穿科智企業的制服，在工業局跟資策會的場合，新聞稿是資策會所發，資策會會不知情？

高虹安指出，科智企業是資策會衍生的新創公司，資策會都會要求與鼓勵內部員工，做新創公司的創業。她在資策會的鼓勵下，進行科智企業的輔導，科智企業在衍生的過程中，也有繳付相關的技轉金給資策會。她強調，身為資策會的基層員工，當然輔導科智企業的過程是使命，重點是資策會的主管都知情，現在這些所有的指控，都被2016年新聞報導打臉。她不知道資策會是受什麼壓力才改口？

高虹安表示，希望柯建銘要指控、要人身攻擊、要抹黑，都要有所本，盼他好自為之。

▲高虹安於立法院紅樓外受訪時，拿出2016年台北國際電腦展Computex期間，幫蔡英文總統及時任經濟部政務次長沈榮津導覽的圖片。（圖／高虹安辦公室提供）
▲高虹安於立法院紅樓外受訪時，拿出2016年台北國際電腦展Computex期間，幫蔡英文總統及時任經濟部政務次長沈榮津導覽的圖片。（圖／高虹安辦公室提供）

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