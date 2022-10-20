國門解封飯店業嘆員工回不來！加碼1萬元獎金急徵房務員

我是廣告 請繼續往下閱讀
據1111人力銀行資料庫顯示，民生服務業有近20萬筆工作機會，占整體工作數的30%，其中觀光旅遊的相關人力缺口高達8萬多筆，包括房務員、櫃台接待人員、餐飲服務員及儲備幹部等，全台飯店旅館徵才動作頻頻，盼盡快補足人手，迎接解封商機。
卓倩慧表示，這場搶人大戰，讓飯店業者傷透腦筋，有業者以3萬5000元薪資急徵房務員，還提供掃房獎金，若一天可以掃到15間，每天可多領500元，平均一個月能多進帳10000元獎金，收入並不如外界想像的差。
1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，剛畢業的社會新鮮人進入觀光飯店集團，起薪約30000元，試用滿3個月後可再上調，若業界資歷3年以上者，薪水增加幅度視工作能力而定，躋身管理階層者亦不在少數，整體而言，飯店員工普遍享有三節禮金、國內外旅遊、住宿補助、績效獎金及語言津貼等，待遇其實不差，適合急於上工、有服務熱忱又認真肯做的轉職者。
卓倩慧提到，防疫旅館面臨陣痛期，最後一波退場是10月20日，目前要面臨的挑戰包括，如何抹除客人對於防疫旅館標籤的刻板印象、飯店要回歸常態經營、整體行銷策略和營運方針等，勢必都要重新規畫，中間至少要有2個月的清消和空窗期，對業者來說壓力不小。
卓倩慧說，雖然飯店業辛苦，但集團員工也有許多隱形福利，例如君悅飯店開出正職員工滿1年，即享全球凱悅酒店集團每年12晚的免費住宿福利，還有晶華酒店獎勵員工認股，公司回饋補助20%等；隨國境解封、11月初將登場的國際觀光旅展，預料飯店業可能會釋出一波優惠搶客，現場人潮應該會很滿，若這波消費力道可以延續到農曆年節，對於恢復國內飯店旅宿商機是好現象，「盼好手好腳，能動願意做，體力還可以，願意做舖床工作，就趕快來應徵飯店員工吧！」