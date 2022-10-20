日職／大物來了！日職選秀9球團公開表明

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日本媒體《日刊體育》也特別整理出各隊目前可能指名名單：
※為已公開表明選手
【火腿】 1位入札 ※矢沢宏太投手（日体大） 或1位 菊地吏玖投手（専大）
【中日】 1位入札 ※仲地礼亜投手（沖縄大） 或1位 小孫竜二投手（鷺宮製作所）
【羅德】 1位入札 吉村貢司郎投手（東芝） 或1位 益田武尚投手（東京瓦斯）
【広島】 1位入札 ※斉藤優汰投手（苫小牧中央） 或1位 菊地吏玖投手（専大）
【楽天】 1位入札 ※荘司康誠投手（立大） 或1位 金村尚真投手（富士大）
【巨人】 1位入札 ※浅野翔吾外野手（高松商） 或1位 友杉篤輝内野手（天理大）
【西武】 1位入札 ※蛭間拓哉外野手（早大） 或1位 森下翔太外野手（中大）
【阪神】 1位入札 浅野翔吾外野手（高松商） 或1位 森下翔太外野手（中大）
【軟銀】 1位入札 ※Ikhine Itua内野手（愛知・誉） 或1位 金村尚真投手（富士大）
【DeNA】 1位入札 松尾汐恩捕手（大阪桐蔭） 或1位 益田武尚投手（東京瓦斯）
【歐力士】 1位入札 ※曽谷龍平投手（白鴎大） 或1位 森下翔太外野手（中大）
【養樂多】 1位入札 ※吉村貢司郎投手（東芝） 或1位 益田武尚投手（東京瓦斯）
Ikhine Itua内野手父母都是奈及利亞人，他被認為是未來今宮健太選手的接班人，軟銀則是想要再補進一些即戰力投手，大學生、社會人等為主。
火腿隊擁有優先順位，因此先選擇二刀流好手矢沢宏太，他最快球速可飆到152公里，也可以擔任外野手，並且獲得最佳九人，而他父親在他高中選秀落榜時，49天後就過世，當時他就希望未來可以以日本體育大學第一指名這樣的身分再度挑戰職棒，這次終於如願以償。