再獲《商周》減債王及賺錢王　楊文科榮登財政治理三冠王

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＜地方財政治理調查＞系列報導點評竹縣財政自主性最高，總得分52.73為臺灣本島非六都縣市最高分，「全台縣市財政誰逆境翻身，非新竹縣莫屬」。新竹縣曾債務占比近49%，被列強度管理黑名單，如今債務占比降至約21%，自籌財源表現名列縣市第一，「既會賺錢又積極還債」，在六都吃外縣市，綜合財政治理表現第一。
針對周刊報導評選新竹縣為「減債王」，楊文科指出，他初掌縣政就委請中華經濟研究院專業團隊，辦理「新竹縣未來十年財政狀況分析及規劃」，透過科學方法和大數據資料分析，預測縣府未來10年的財政收支情況，藉由盤點縣府未來可用的財源及財產，建構整體財政藍圖，籌劃運用投資與債務，本著量入為出原則，評估施政優先次序，想方設法開源節流。
為何著重減債？楊文科點出，負責任的政府不該債留子孫，讓債務利息及償債壓力拖垮縣政發展，所以他透過高效財務管理積極償還公共債務，上任至今已償還一年以上公共債務59.3億元、未滿一年公共債務35億元及自償性債務41.45億元，共償還135.75億元，減債比率達63.02%，並累計節省債息2.33億元，減息比率達68.72%，公共債務締造本縣近年新低，償債績效名列全國前茅，省下的利息支出得以投入推動更多公共建設，不浪費縣民每一分納稅錢。
楊文科說，錢要花在刀口上，例如竹縣不辦大型煙火晚會等活動，「因為花大錢放煙火，放完就沒了」，但要恢復發放老人年金、提供免費營養午餐，而且還是讓學童吃了能激發腦力的「聰明營養午餐」。
除了減債，新竹縣的歲入表現亮眼，同被評為「賺錢王」及「招商王」。楊文科指出，他上任後特別重視多元開闢財源，除積極爭取各項中央補助款外，也透過招商引資，鼓勵民間參與投資公共建設，例如AI智慧園區招商與竹北停八停車場BOT案（遠東百貨竹北店）等多起招商案，不僅繁榮經濟也大幅增加地方稅收。另外，透過「轉貸減息」財務操作，每年節省近7000萬元債務利息支出，在開源節流有成下，不僅招商有成，建設也能接續出現。經過這些努力，110年歲入決算310.25億元，比他上任前增加79.13億元，歲入成長比率達34.24%，自籌財源部分增加40.39億元，成長比率42.85%。