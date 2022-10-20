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不只短今！啦啦隊小龍女也被強拉手　粉絲怒：1個月2次了

▲味全龍啦啦隊成員君白，19日遭到球迷拉手，讓網友氣到炸鍋。（圖／君白IG）
▲味全龍啦啦隊成員君白，19日遭到球迷拉手，讓網友氣到炸鍋。（圖／君白IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-20 15:09:18

中信兄弟啦啦隊女孩短今，日前才傳出在球場上，遭到球迷摸手硬舉，掀起不小爭議。怎料，味全龍啦啦隊的人氣女孩君白，昨（19）日也發生被球迷抓手合照的狀況，也讓不少粉絲氣到飆罵，「1個月發生2次了！」

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君白在昨晚賽後，親自在IG限動PO出黑白照，並還原當下經過，「今天在上班的時候，被球迷抓了手」，雖然能理解對方是想把握機會合照，但君白則直言，「你這樣的行為讓我嚇到了，也很不舒服，不論男女都不應該隨意觸碰別人的身體，真心希望未來不要再有類似的事情發生了，謝謝。」

▲君白19日深夜表示，遇到球迷拉手的行為，讓她飽受驚嚇，也感到不舒服。（圖／翻攝自君白IG）
▲君白19日深夜表示，遇到球迷拉手的行為，讓她飽受驚嚇，也感到不舒服。（圖／翻攝自君白IG）
不久，Dragon Beauties小龍女官方臉書也證實此事，「今天場邊有發生個小插曲，在三局結束移動回休息的過程中，有熱情球迷突然抓住女孩的手索取合照，造成女孩當下受到驚嚇並感覺到不適」，並強調「這已經不是今年第一次碰到類似的狀況」，在最後也提醒大家要尊重每個人的身體自主權。

事實上，這並非啦啦隊今年第一次遇到的狀況，時間回到今年3月，富邦啦啦隊Fubon Angels成員秀秀子，在和平籃球場應援時就遭到球迷襲胸，而事後該球迷不僅被依法辦理，也被富邦球團嚴厲譴責，終身禁止入場。

中信啦啦隊Passion Sisters成員短今，今年年初也收到粉絲私訊提醒，她被色狼拍底褲的畫面，正在網路上瘋傳，讓她飽受困擾，趕緊蒐證報案。而在本月16日，短今還遇到被一位熱情球迷摸手硬舉的狀況，同樣引爆球迷怒火。

▲秀秀子（左）和短今（右），今年都曾發生非常嚴重的被性騷擾事件，引起外界關注。（圖／翻攝自秀秀子、短今IG）
▲秀秀子（左）和短今（右），今年都曾發生非常嚴重的被性騷擾事件，引起外界關注。（圖／翻攝自秀秀子、短今IG）
更令人心疼的是，君白其實在8月底就遇到可怕的跟蹤事件，當晚結束球場應援工作後，下班騎車回家的她，就馬上察覺到有人跟蹤，所幸她反應機警，刻意繞了好幾圈才平安返家，結果這次又碰上被球迷拉手的事件，也讓許多粉絲感到不捨。

▲啦啦隊正妹君白，透露自己遭到跟蹤，只好頂著風雨騎車繞路才敢回家。（圖／君白IG）
▲君白8月發生被人跟蹤的事件，當時讓她忍不住在IG發聲。（圖／君白IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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