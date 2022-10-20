不只短今！啦啦隊小龍女也被強拉手　粉絲怒：1個月2次了

我是廣告 請繼續往下閱讀
不久，Dragon Beauties小龍女官方臉書也證實此事，「今天場邊有發生個小插曲，在三局結束移動回休息的過程中，有熱情球迷突然抓住女孩的手索取合照，造成女孩當下受到驚嚇並感覺到不適」，並強調「這已經不是今年第一次碰到類似的狀況」，在最後也提醒大家要尊重每個人的身體自主權。
事實上，這並非啦啦隊今年第一次遇到的狀況，時間回到今年3月，富邦啦啦隊Fubon Angels成員秀秀子，在和平籃球場應援時就遭到球迷襲胸，而事後該球迷不僅被依法辦理，也被富邦球團嚴厲譴責，終身禁止入場。
中信啦啦隊Passion Sisters成員短今，今年年初也收到粉絲私訊提醒，她被色狼拍底褲的畫面，正在網路上瘋傳，讓她飽受困擾，趕緊蒐證報案。而在本月16日，短今還遇到被一位熱情球迷摸手硬舉的狀況，同樣引爆球迷怒火。
更令人心疼的是，君白其實在8月底就遇到可怕的跟蹤事件，當晚結束球場應援工作後，下班騎車回家的她，就馬上察覺到有人跟蹤，所幸她反應機警，刻意繞了好幾圈才平安返家，結果這次又碰上被球迷拉手的事件，也讓許多粉絲感到不捨。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110