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SJ台北演唱會門票「1000有找」！金聖圭見面會福利公開

▲SJ將於11月來台開唱。（圖／圓頂文化）
▲SJ將於11月來台開唱。（圖／圓頂文化）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-10-20 15:32:45

台灣入境政策放寬，海外藝人10月開始陸續來台演出，韓團INFINITE主唱金聖圭、Super Junior（SJ）分別在11月接力登台開唱，今（20日）座位福、票價，以及購票福利一次公開。

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▲SUPER SHOW 9座位圖與票價。（圖／圓頂文化）
▲SUPER SHOW 9座位圖與票價。（圖／圓頂文化）
SJ於2008年起舉辦《SUPER SHOW》世界巡迴演唱會，至今已在全球30個城市舉辦150場演出，累積超過200萬名歌迷參與。SUPER SHOW系列今年來到第9場《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD》，首場自7月於首爾開跑，11月造訪台灣舉辦，屆時將會帶來新歌《Mango》表演。

《SUPER JUNIOR WORLD TOUR - "SUPER SHOW 9: ROAD"– in TAIPEI》將於11月26日晚間6點、11月27日下午3點在台北小巨蛋演出，票價分為6200元、5800元、5200元、3600元、2600元、800元等，10月22日上午11點28分在KKTIX開賣。

韓團INFINITE主唱金聖圭將在11月19日晚上7點、20日晚上6點，一連兩天在TICC國際會議中心舉辦《KIMSUNGKYU 10th ANNIVERSARY FANMEETING IN TAIPEI》粉絲見面會，這場演出也是金聖圭的海外首場，他承諾將會準備最紮實的表演，不留一分、原汁原味呈現給粉絲。

金聖圭粉絲見面會票價分為VIP 5800元、A區5200元、B區3800元、C區2800元（全對號入座），身障席2900元，10月26日下午5點30分在Ibon售票系統開賣。

▲▼金聖圭粉絲見面會票價與福利。（圖／華藝娛樂）
▲▼金聖圭粉絲見面會票價與福利。（圖／華藝娛樂）
▲▼金聖圭粉絲見面會票價與福利。（圖／華藝娛樂）
 
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