SJ台北演唱會門票「1000有找」！金聖圭見面會福利公開

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《SUPER JUNIOR WORLD TOUR - "SUPER SHOW 9: ROAD"– in TAIPEI》將於11月26日晚間6點、11月27日下午3點在台北小巨蛋演出，票價分為6200元、5800元、5200元、3600元、2600元、800元等，10月22日上午11點28分在KKTIX開賣。
韓團INFINITE主唱金聖圭將在11月19日晚上7點、20日晚上6點，一連兩天在TICC國際會議中心舉辦《KIMSUNGKYU 10th ANNIVERSARY FANMEETING IN TAIPEI》粉絲見面會，這場演出也是金聖圭的海外首場，他承諾將會準備最紮實的表演，不留一分、原汁原味呈現給粉絲。
金聖圭粉絲見面會票價分為VIP 5800元、A區5200元、B區3800元、C區2800元（全對號入座），身障席2900元，10月26日下午5點30分在Ibon售票系統開賣。
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