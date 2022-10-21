萬聖節替孩子變裝傷透腦筋？樂天市場推專區最高50%回饋
10月31日萬聖節即將到來，不僅大朋友小朋友玩得開心，最近活動也是熱鬧滾滾！萬聖節總少不了扮裝搞怪一下，但過去2年疫情影響下，悶壞了的大小朋友今年可是大爆發！網購平台樂天市場觀察，自10月以來「萬聖節」成為消費者熱搜的關鍵字，站上萬聖節相關商品如Cosplay服裝、萬聖節擺飾、糖果零食，銷售量相較去年同期約增加3成。樂天市場除了推出「萬聖節專區」外，也推薦多款跟上流行話題且高還原度的Cosplay服飾、各式充滿節慶氛圍的應景商品等，無論親子或家中毛小孩，都能化身吸睛角色參加爽玩萬聖節各項活動。
爸爸媽媽還在家裡的小朋友變裝煩惱嗎？談起Cosplay，今年最熱門的動畫《SPYxFAMILY間諜家家酒》中，可愛的主角安妮亞討論度相當高，而近期播出最終章的動畫《死神》，其中的十番隊隊長日番谷冬獅郎，高還原度服裝都能在平台上找到。而身為家中一份子的毛小孩在這個特別節日也不能缺席，換上俏皮的小惡魔寵物衣，讓全家大小都能在萬聖節一起搞鬼。
除了還原經典角色外，萬聖節的周邊小物也要一次購齊，每天出門必備的口罩推出限定的萬聖節系列醫用口罩，南瓜、木乃伊、幽靈等應景圖樣讓萬聖節裝扮更完整。踩街活動時可戴上吸睛度十足的 萬聖節骷髏眼球頭飾髮夾，搭配萌趣的 萬聖節南瓜提燈、可愛別緻的萬聖節糖果袋，驚嚇又充滿趣味的零嘴，如萬聖節巫婆手指餅乾、萬聖節骷髏頭棒棒糖，不僅擁有超吸睛外型，好滋味也讓人一吃就停不下來。
樂天市場即日起推出「樂天馬拉松」活動，全站消費不限金額，於2間不同店購物賺點數5%回饋、5間店賺點數10%、跨10間店賺點數30%回饋。同時搭配指定店家購物，最高再賺20%回饋，雙重優惠堆壘最高可賺50%點數回饋，變裝又能把好康帶回家，何樂而不為！